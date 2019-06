Esplode una stazione di rifornimento a idrogeno: si riaccende la discussione

In Norvegia, l'esplosione di una stazione di rifornimento a idrogeno non ha causato vittime, ma ha distrutto l'intera tecnologia al suo interno. A seguito dell'incidente, la fornitura di idrogeno è crollata in tutto il Paese.

Numerose aziende stanno attualmente investendo in auto a idrogeno, motivo per cui sapere di una una stazione di rifornimento esplosa è sicuramente di scarso aiuto. L'incidente è avvenuto a Sandvika, vicino a Oslo, dove due persone hanno subito ferite lievi. Erano seduti in un'auto non a idrogeno nelle vicinanze, dove la pressione dell'esplosione ha innescato gli airbag. Il motivo dell'esplosione non è ancora chiaro.

A seguito dell'accaduto, l'approvvigionamento di idrogeno nelle stazioni di servizio in Norvegia è completamente crollato. L'operatore Nel Hydrogen ha infatti chiuso tutte le stazioni di rifornimento e queste non riapriranno finché non saranno chiariti i motivi dell'esplosione.