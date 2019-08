Fairphone 3 hands-on: ecco lo smartphone sostenibile di terza generazione

Fairphone presenta un nuovo smartphone che dovrebbe convincere puntando tutto sulla sostenibilità. In realtà però vi sono anche altri argomenti a favore di questo smartphone fuori dalle righe. Abbiamo provato il Fairphone 3 all'evento di lancio ed ecco le nostre prime impressioni.

Impacciato, ma sostenibile Quando si tira fuori dalla scatola il Fairphone 3 si nota nella confezione che, con lo smartphone, viene fornito anche un breve manuale ed un cacciavite. Manca l'adattatore di alimentazione o il cavo USB: probabilmente li avete già in casa o dovrete acquistarli separatamente. Il dispositivo è piuttosto ingombrante rispetto agli smartphone di oggi. Non è eccessivamente pesante con i suoi 189 grammi, ma ha uno spessore di quasi 10 millimetri. Se lo si tiene in mano dopo avere impugnato uno smartphone più sottile si ha la sensazione che il Fairphone 3 abbia qualcosa che non va. Ciò è dovuto al design modulare dello smartphone. Il design trasparente realizzato in plastica riciclata ha un aspetto gradevole, ma non può tenere il passo con le tendenze attuali, come le superfici in vetro curvato. Ma non è questo lo scopo del brand: l'attenzione è rivolta alla praticità e alla capacità di poter riparare il dispositivo. Il display da 5,65 pollici, protetto da Gorilla Glass 5, adotta il formato 18:9 ed ha bordi superiori e inferiori abbastanza ampi. Un design un po' vintage, mettiamola così. In alto è presente una fotocamera per i selfie da 8MP. Sul retro invece una fotocamera principale da 12MP che registra video in 4K e 30 fps. Ma il Fairphone 3 non si compra certo per avere una scheda tecnica all'avanguardia. Stock Android in esecuzione su Fairphone 3! / © AndroidPIT

Un design modulare che da spazio alla personalizzazione Il punto cruciale di questo smartphone è la sostenibilità. Oro, tungsteno, stagno e cobalto: Fairphone evita di ottenerli da regioni in conflitto e miniere discutibili. Lo smartphone dovrebbe durare il più a lungo possibile e successivamente essere smaltito correttamente. Smontarlo è semplice ed è necessario anche per inserire le due SIM card o la scheda di memoria. Sono tutte collocate sotto la batteria e nel caso della scheda di memoria, non è per nulla pratico. C'è sicuramente un vantaggio, la batteria da 3060 mAh può essere rimossa. Una feature estinta ormai nella maggior parte degli smartphone. È quindi sufficiente ordinare una batteria ricaricabile in caso di emergenza, invece di doverla sostituire ad un prezzo elevato o addirittura acquistare un nuovo smartphone. Il modulo della fotocamera e tutti gli altri componenti possono essere svitati e sostituiti singolarmente. Nella recensione finale vi forniremo più dettagli a riguardo. Con Fairphone 2, per esempio, si poteva comprare una fotocamera migliore. Interessante no? A proposito, il fatto che ci sia ancora un jack per le cuffie permette di utilizzare le vecchie cuffie cablate. Il SoC utilizzato sullo Fairphone 3 è lo Snapdragon 632 di Qualcomm, un processore con otto nuclei ed una frequenza di clock di 2.2 GHz. Nessun miracolo all'orizzonte ma dovrebbe essere perfettamente sufficiente per gestire i task quotidiani. Presente poi ka CPU grafica Adreno 506 e 4GB di RAM. La memoria interna è di 64 GB, espandibile fino a 200GB. Buona notizia: Fairphone è finalmente passato al port USB-C e supporta la QuickCharge 3.0. Secondo il produttore, la batteria dovrebbe offrire 20 ore di chiamate. L' NFC è disponibile, il che consente l'utilizzo di Google Pay.

Android puro Il software funziona perfettamente. Questo è dovuto principalmente al fatto che è installata una versione pura di Android 9 Pie. Solo pochi servizi Google sono presenti sul dispositivo. Niente bloatware, niente app indesiderate. Questo non solo è estremamente piacevole, ma aiuta anche a non rallentare lo smartphone. Anche se ll'ultimo cavallo di Snapdragon non è presente all'appello, il Fairphone 3 funziona in modo estremamente fluido. Non ci sono ritardi, non ci sono scatti. Naturalmente verificheremo come lo smartphone si comporterà con le applicazioni più complesse. A prima vista, ciò che il Fairphone 3 offre con il suo hardware è estremamente impressionante. Il Fairphone 3 supporta LTE, WLAN e Bluetooth. Il sensore di impronte digitali sul retro sembra funzionare bene nell'uso normale. Quando ho salvato l'impronta digitale, tuttavia, il telefono continuava a lamentare che il sensore fosse sporco anche dopo essere stato pulito. Non siamo ancora riusciti a testare per bene la fotocamera. Ma sembra essere un miglioramento significativo rispetto al Fairphone 2. Dal lato software è presente il riconoscimento del volto. La fotocamera dovrebbe ora funzionare meglio in condizioni di scarsa illuminazione. Il Fairphone 3 supporta LTE. / © AndroidPIT