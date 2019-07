Feature phone: se Google ci fa un pensierino un motivo c'è

Anche Google pensa ai feature phone

Nokia 3310, Nokia 8110 4G e Nokia 210 sono tre vecchi cellulari di successo che HMD Global ha rilanciato dopo averli resi più smart. Se fino ad ora sono stati animati da KaiOS, in futuro potrebbero girare Android. Questa ipotesi, già consdierata da tempo, ha trovato una piccola nuova conferma dall'immagina diffusa da 9to5Google dove viene mostrato un feature phone con funzionalità Android.

Il dispositivo immortalato fa pensare ad un Nokia, nonostante non vi sia alcuna certezza considerata l'assenza del logo del brand. Così però suggerisce la fonte che ha fornito l'immagine stessa basandosi sul tasto per la chiamata tipico del brand finlandese.

Un feature phone con funzionalità Android è stato paparazzato. / © 9to5Google

Nello schermo si nota subito l'icona del microfono, dedicata a Google Assistant o alla ricerca vocale, e la possibilità di cambiare la lingua impostata per i comandi vocali. Sopra il tasto Select è presente una sorta di app drawer, mentre ai lati compaiono Chrome e Youtube a destra, la fotocamera ed un'icona sconosciuta a sinistra. In alto le icone di notifica e l'ora.

Nonostante la nuova immagine trapelata in rete, non è detto che un feature phone Android ci sarà. Google dovrà eventualmente ottimizzare il sistema per renderlo funzionale su questo tipo di dispositivi. Senza dubbio il marchio Nokia potrebbe essere il migliore per accompagnare questi dispositivi.

Ed Android Go?

Pensare a dei feature phone con sistema operativo Android piuttosto che KaiOS può far piacere, per chi è abituato alle funzionalità Google. Ma allora che ne sarà dei dispositivi Android Go? In entrambi i casi si tratterebbe di dispositivi economici dotati di memoria RAM ridotta e con funzionalità limitate ma rimane una importante differenza tra i due.

I feature phone sul mercato non sono dotati di schermi touchscreen e richiedano un'interazione basata su tasti fisici. Quelli Android Go sì, sono dispositivi che anche nel design seguono i trend dei dispositivi di fascia alta, offrendo però funzionalità più limitate ed aggiornamenti costanti.

I feature phone, seppure con Android a bordo, sono dei dispositivi non definibili smartphone, a meno che Google decida di far coincidere le due cose. Per ora però il codice pubblico di Chrome spulciato dal team di 9toGoogle5 non sembra andare in questa direzione e mostra come si tratti di una versione Android differente da Android Go.

Nokia 1 con Android Go. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Un feature phone Android: ma per chi?

Un feature phone Android per chi? Quelli rilasciati fino ad ora da HMD Global sotto il marchio Nokia sono dispositivi che puntano sulla carta nostalgia ma che cercano anche di andare incontro alle esigenze di chi non ha propriamente bisogno di uno smartphone a tutti gli effetti, di chi uno smartphone non lo vuole proprio e di chi necessita di un dispositivo secondario basico ed economico.

Nonostante la diffusione degli smartphone, vi sono tanti utenti che hanno bisogno di un telefono semplicemente per chiamare. Un cellulare capace di rimanere in vita giorni. Niente ricarica rapida, display touch, fotocamere di ultima generazione: un semplice "mattoncino" da tirare fuori per comunicare (chiamate e SMS), da caricare una volta a settimana e particolarmente economico. Certo, potere usare WhatsApp potrebbe essere comodo ad alcuni, ma non è questa la priorità.

Pensate a Paesi nei quali il reddito medio pro-capite è molto basso. Gli smartphone Android Go sono una soluzione di mezzo, ma in alcune parti del mondo, come nei Paesi in via di sviluppo, sono inaccessibili. Ed anche se si guarda all'Europa, il discorso è lo stesso: la differenza di prezzo tra un Android Go e un feature phone c'è.

Un mercato per questi dispositivi quindi esiste (non è un caso che i dispositivi KaiOS consegnati nel 2019 rispetto all'anno precedente siano in crescita). E nonostante siano considerati dispositivi di nicchia, Google avrebbe i suoi motivi per investirci in modo più incisivo.