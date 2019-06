FedEx si scusa per la mancata consegna di uno smartphone Huawei negli Stati Uniti

In origine, secondo FedEx il pacco era stato spedito in modo errato, ma proprio oggi ha deciso di fare marcia indietro e si è scusata pubblicamente. La conferma arriva anche per per gentile concessione di Sascha Segan, Lead Analyst per PCMag a New York, il quale ha twittato che uno dei suoi colleghi britannici ha cercato di spedirgli un P30 Pro.

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something - not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices - and THIS happened @FedEx — Sascha Segan (@saschasegan) 21 June 2019

Adam Smith, lo scrittore britannico che ha inviato il pacco, ha in seguito rivelato informazioni logistiche su ciò che è accaduto. Il pacco è arrivato fino a Indianapolis, dove è rimasto in giacenza per cinque ore prima di essere rispedito nel Regno Unito. Dopo il primo tweet, la situazione è subito diventata virale. Probabilmente è proprio quest'ultimo il motivo che spiega il "marcia indietro" di FedEx.

FedEx ha dunque rilasciato la seguente dichiarazione: "come azienda globale che consegna 15 milioni di articoli al giorno, ci impegniamo a rispettare tutte le norme e i regolamenti, adattando le nostre operazioni al contesto normativo degli Stati Uniti e riducendo al minimo l'impatto sui nostri clienti".

Morning update on the @HuaweiMobile @Fedex drama: new official statement arrives saying phone was "mistakenly returned" & "we apologize for this operational error." Contradicts what we got y'day from @fedexhelp, but let's call it an update rather than a contradiction.x — Sascha Segan (@saschasegan) 22 June 2019

Voi cosa ne pensate di questo nuovo episodio?