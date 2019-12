3 assurdi gadget tech da cui stare lontani

L'evoluzione della tecnologia è sorprendente sotto diversi aspetti e ancora di più lo sono alcuni gadget e accessori in commercio o oggetto di ambiziose campagne su KickStarter o Indiegogo. Il web è ricco di gadget insoliti, alcuni di discutibile utilità, ed in questo articolo voglio mostrarvene 3 dai quali dovreste stare lontani!

Mojipic: le emoji arrivano su strada

Mojipic è un curioso progetto IndieGoGo che mira a portare gli emoji anche in auto per condividere su strada il vostro stato d'animo. Presentato come il primo dispositivo smart voice per emoji al mondo, consiste in un piccolo display visibile anche in notturna che sfrutta il supporto a Siri e Google Assistant per visualizzare sul retro del veicolo le emoji e le GIF che desiderate visualizzare.

Più di 1500 GIF ed emoji da condividere, 8 giochi preinstallati a 8-bit per i intrattenere i passeggeri a bordo, la possibilità di creare nuovi emoji ed un'app per gestire il tutto dallo smartphone. Un gadget dalla dubbia utilità che però sembra convincere: il team di Mojipic è in questo momento impegnato nella produzione dei dispositivi finali.

Vi immaginate alla guida della vostra auto a guardare le emoji dell'auto di fronte? Personalmente trovo questo gadget pericoloso in quanto potrebbe distrarre chi è alla guida e scaturire perfino discussioni tra i vari automobilisti sopratutto se usati per comunicare stati d'animo mentre si guida e si sa, spesso mantenere la calma quando ci si trova intrappolati nel traffico non è semplice!