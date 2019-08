Galaxy Note 10+ 5G: il test di resistenza gli fa un baffo

Chi è solito visitare il canale YouTube di JerryRigEverything sa bene cosa aspettarsi. I più noti dispositivi rilasciati sul mercato sono tutti passati per le sue grinfie ma non tutti sono riusciti ad uscirne vivi. Non lamentatevi dello spoiler a inizio articolo perché sapere che il Note 10+ 5G è riuscito a superare il test di resistenza a pieni voti non vi toglierà il piacere di gustarvi questa tortura tech.

Il pannello anteriore, le corninci in alluminio e la sbrilluciante scocca se la vedono subito con la taglierina ed il Gorilla Glass 6 da prova di sé. Tocca poi alla S-Pen, che viene spezzata in due ma che continua a funzionare sul display. Emerge inoltre come sia presente un sistema che non permette di inserire la S-Pen al contrario, proprio come sulla generazione precedente. Nonostante i graffi profondi, nel video viene mostrato come il sensore dedicato alla lettura delle impronte digitali riesca ancora a rilevarle.

Il Galaxy Note 10+ 5G riesce quindi a dimostrare di essere uno smartphone non sono bello ed elegante, ma anche resistente. Anche quando sottoposto al bend test, non fa letteralmente una piega. Nel burn test, quando cioè viene messo alla prova con l'accendino, i pixel riescono a riprendersi rapidamente. Ma bando alle ciance, ammirate voi stessi il video: