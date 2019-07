Galaxy Note 10+ supporta la ricarica 45W, ma il suo caricabatterie no

Come riportato in precedenza, Galaxy Note 10+ supporterà sicuramente la nuova tecnologia di ricarica rapida da 45W di Samsung, permettendo allo smartphone di poter competere con la concorrenza anche da questo punto di vista. Tuttavia, pare che il produttore sudcoreano non abbia perso il vizio di fare le cose a metà...

Un dispositivo in grado di supportare una potenza di ricarica superiore ai 40W riduce significativamente i tempi di ricarica della batteria. Dopo anni passati ad ascoltare le lamentele degli utenti, anche Samsung dispone finalmente di una vera tecnologia di ricarica rapida, offrendo ben 45W di potenza.

Galaxy Note 10+ supporterà la ricarica via cavo a 45W, ma dovrete acquistare il caricatore a parte. / © @ishanagarwal24

Tale "progresso" tecnologico sarà disponibile senza dubbio sul prossimo dispositivo di punta dell'azienda, il Galaxy Note 10+ (Plus), anche se... non tutti potranno beneficiarne. Pare infatti che Samsung non includerà un caricabatterie da 45W all'interno della confezione di vendita, ma prevede di inserirne uno da 25W. Si tratta senza dubbio di una velocità maggiore rispetto ai 18W della serie Galaxy S10, ma l'azienda farebbe bene a prepararsi al disappunto da parte degli utenti.

Secondo le ultime notizie condivise da Ice Universe, l'unico modo per beneficiare della massima potenza di ricarica sarebbe quello di acquistare il caricatore da 45W che Samsung venderà separatamente. Il leakster sostiene anche che Galaxy Note 10+ supporterà la ricarica senza fili a 20W e sarà l'unico dispositivo in grado di supportare la ricarica via cavo a 45W. Samsung avrebbe dunque deciso di attuare la stessa strategia di Huawei, ovvero riservando la migliore tecnologia di ricarica per il suo dispositivo più esclusivo.

Cosa pensate della strategia di Samsung?