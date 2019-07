Galaxy Note 10 senza tasti esiste, ma è stato cancellato

Soltanto pochi mesi mesi fa sono apparse in rete le prime voci secondo le quali il prossimo Galaxy Note 10 sarebbe stato un dispositivo particolarmente innovativo per via dell'assenza di tasti fisici. Tuttavia, man mano che ci avviciniamo alla sua presentazione e alla luce dei vari render e immagini ufficiali trapelate in rete, è abbastanza chiaro che non sarà così.

Però, a quanto pare, Samsung ci ha pensato davvero ma ha necessariamente dovuto cancellare il progetto. Ice Universe ha pubblicato le prove al riguardo nel suo ultimo tweet. Date uno sguardo alle immagini comparative qui sotto:

Note10 VS Project "R6"

(Samsung cancelled project:R6, using the same screen as Note10) pic.twitter.com/6L3b9BrP72 — Ice universe (@UniverseIce) 21 luglio 2019

Il dispositivo a sinistra è il Galaxy Note 10 che verrà presentato il 7 agosto, mentre quello sulla destra è il cosiddetto "Project R6", lo smartphone senza pulsanti fisici. Come potete vedere, utilizza lo stesso identico display del Galaxy Note 10, il che conferma quanto riferito mesi fa.

Siete d'accordo con la scelta di Samsung?