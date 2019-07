Galaxy Watch Active 2 arriverà a breve ma con una funzione bloccata

Durante il prossimo evento Unpacked di agosto, il più grande produttore mondiale di smartphone potrebbe annunciare un nuovo tablet di fascia alta e uno smartwatch, il Galaxy Watch Active 2. Proprio riguardo quest'ultimo sappiamo già abbastanza grazie alle varie informazioni che è stato possibile reperire in rete durante le ultime settimane.

Quest'oggi però abbiamo ricevuto nuove notizie provenienti da fonti interne, secondo le quali lo smartwatch disporrebbe della funzionalità ECG, ma rimarrà disabilitata per diverso tempo, proprio come abbiamo visto fare ad Apple in passato con il suo ultimo Apple Watch Series 4. Questo perché sia l'app che il modulo ECG presente all'interno dello smartwatch non sono ancora stati approvati dalla FDA.

La funzionalità ECG è già approvata e disponibile su Apple Watch Series 4. / © AndroidPIT

Tuttavia, gli utenti Samsung potrebbero dover aspettare molto più a lungo rispetto a quelli Apple prima di poter usufruire di questa funzionalità. Si parla infatti di un arrivo entro la prima metà del 2020. Samsung non può certo permettersi di sprecare altro tempo, ma non è chiaro quando la FDA sarà in grado di dare il lasciapassare. Di sicuro è abbastanza difficile che lo farà in tempo per il 7 agosto!

Aspettare o passare ad Apple? Questo è il dilemma!