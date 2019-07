Gallery Go è la nuova alternativa offline a Google Foto

Quest'oggi, Google ha rilasciato Gallery Go, una nuova app progettata per consentire a chi possiede una connessione a Internet debole di organizzare e modificare le proprie foto in cloud.

Proprio come la normale app di Google Foto, Gallery Go utilizza l'apprendimento automatico per organizzare l'intera galleria, ma è anche possibile utilizzarla per migliorare automaticamente gli scatti applicando dei filtri. La differenza con l'app principale è che Gallery Go è progettata per funzionare offline e occupa solo 10MB di spazio di archiviazione sullo smartphone o tablet.

Gallery Go è l'ennesima versione leggera di un'app Google progettata per i mercati in via di sviluppo, come la Nigeria, dove Google l'ha annunciata quest'oggi. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo genere di app: Facebook ha prodotto versioni “Lite” delle sue piattaforme (Facebook, Messenger e Instagram), ma anche Twitter ha fatto lo stesso.