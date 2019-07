Google Camera: ecco l'ultima versione per OnePlus 7 Pro e Zenfone 6

La qualità fotografica degli smartphone è aumentata costantemente, soprattutto quest'anno dove i sensori prodotti da Sony e Samsung sono tra i più utilizzati. Tuttavia, nell'ultimo periodo abbiamo imparato che il vero lavoro non è tanto il sensore in sé, ma il processo di post-elaborazione che ogni azienda gestisce in modo diverso. Non tutti infatti sono in grado di impiegare le migliori risorse, ma fortunatamente esistono gli sviluppatori di terze parti.

L'app Google Camera è il chiaro esempio di un software ottimizzato. / © AndroidPIT

Gli smartphone Xiaomi e OnePlus sono quelli presi maggiormente in considerazione dagli sviluppatori per questo tipo di porting e pare che le cose non tendano a cambiare per il momento. Arnova, uno dei maggiori esponenti e membro senior di XDA Arnova, ha infatti appena rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato soprattutto a OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e Asus Zenfone 6.

Come scaricare la nuova Google Camera

L'ultima build con versione V2.2.190716.1800 (scaricabile da questo link) si basa sulla versione 6.2.030 dell'app Google Camera ufficiale e include le seguenti modifiche:

HDR+ automatico

Compensazione dell'esposizione

HDR personalizzato + denoise

Supporto Color Capture

Fix per la modalità Multi-Lens

Fix PatchLoader realizzato da KoopahTManiac

Bug fix e maggiore stabilità per ZenFone6 e OP7 / OP7 Pro

Avete già provato la nuova build?