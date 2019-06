Google: arriva la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni

Avete presente la cosiddetta "Cronologia delle posizioni"? Quando è attiva, Google raccoglie diligentemente e costantemente i dati sulla vostra posizione. Questo può essere risultare utile per ottenere raccomandazioni sui ristoranti intorno a voi. ma può anche permettere al motore di ricerca di dipingere un quadro completo sui vostri interessi.

A partire da oggi, oltre poterla disattivare completamente, è anche possibile impostare la cancellazione manuale o automatica, completa o parziale, della propria cronologia delle posizioni.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm — Google (@Google) June 26, 2019

Gli utenti potranno dunque scegliere se cancellare manualmente i dati o se farlo automaticamente ogni 3 o 18 mesi. Oltre ai dati di localizzazione, la nuova funzione è disponibile anche per la cronologia della vostra attività. Secondo Google, la funzione è già attiva per alcuni utenti ed è disponibile sia su Android che iOS.

Protezione dei dati in primo piano

Sembra che Google stia compiendo crescenti sforzi per mettere in evidenza l'impegno verso la protezione dei dati. Durante la conferenza per gli sviluppatori, il provider ha anche annunciato una modalità Incognito per YouTube e Google Maps. Queste azioni potrebbero essere una diretta conseguenza del fatto che Google si ritrova sempre più in difficoltà a causa della raccolta dati effettuata in passato.

Cosa ne pensate di questa nuova funzione? La utilizzerete o non gli date peso?