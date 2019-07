Google è stata accusata di spionaggio per conto del governo cinese

L'investitore miliardario Peter Thiel ha seriamente criticato Alphabet per i suoi legami con la Cina in occasione della conferenza nazionale dei conservatori americani. Non solo, l'uomo ha anche chiesto a CIA e FBI di indagare sulla compagnia tecnologica per presunto spionaggio per conto del governo cinese.

Durante il suo discorso, Thiel, grande sostenitore del presidente Donald Trump, ha accusato Google di avere dei dipendenti cinesi infiltrati per conto dell'intelligence cinese. Thiel non è uno qualunque, pensato che è un membro del consiglio di Facebook ed è il co-fondatore di PayPal. Secondo quanto riferito, "il senior management di Google è completamente pieno di spie cinesi ed è per questo che si impegna a lavorare più con l'esercito cinese che amiercano".

Il miliardario si riferisce la fatto che Google in passato ha ricevuto diverse critiche per aver considerato l'idea di creare una versione censurata del suo motore di ricerca per la Cina e avrebbe inoltre deciso di non rinnovare un progetto di intelligenza artificiale con l'esercito americano.

Le potenze tecnologiche sono prese di mira più che mai ultimamente. / © Google

Big G non ha risposto immediatamente a tali accuse, mentre Thiel non ha voluto aggiungere altro. Certo è che le sue osservazioni arrivano in un momento in cui Google è già sotto esame da parte del Dipartimento di Giustizia per via di un'indagine antitrust contro il gigante della ricerca.

Naturalmente non poteva mancare l'intervento del presidente Donald Trump, il quale ha elogiato Thiel su Twitter per il suo discorso. "Un ragazzo brillante che conosce questo argomento meglio di chiunque altro: l'amministrazione Trump terrà gli occhi aperti!".

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 luglio 2019

Pensate che la situazione stia sfuggendo di mano un po' a tutti?