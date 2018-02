Google Home Mini in Italia: sempre più vicino

Dopo l'arrivo di Assistant in italiano ci siamo chiesti più volte se anche Google Home e la sua versione Mini sarebbero finalmente salpati in Italia. Finalmente, direttamente da Google, arriva la conferma: le guide locali di livello 7 riceveranno il mini speaker intelligente in italiano.

Il Google Home Mini parlerà presto l'italiano

Per cominciare saranno solo alcune Local Guides di Google Maps, ovvero coloro che ogni giorno si impegnano a migliorare le mappe di Google, a ricevere la versione con supporto in italiano del Google Home Mini. Queste guide locali potranno così testarne le abilità prima di rilasciare il piccolo speaker smart nel nostro Paese.

Questa fase di test è limitata ad un numero ristretto di partecipanti e Google ha inviato una mail privata ad alcune guide locali che, in teoria, non avrebbero dovuto condividere l'informazione ma... beh, sapete già come sia andata a finire! Come mostrato nello screenshot pubblicato dai colleghi di Android World, nella mail viene fornito un link "Iscriviti per accedere in anteprima" che dovrebbe ridirigere i fortunati aspiranti tester al modulo di adesione al programma.

Una buona notizia per tutti coloro che vogliono tuffarsi nel mondo della Smart Home senza spendere un capitale e per chi vuole mettere alla prova il piccolo altoparlante di Google fino ad ora non ancora capace di interagire nella nostra lingua.