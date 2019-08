Dove eravate la notte del 15 marzo? Risponde Google Maps

Siete in una stanza umida, senza finestre, il vetro al centro della parete che avete di fronte è uno specchio, ma sapete benissimo che nasconde il commissario di polizia e l'unico testimode dell'accaduto, intenti ad interpretare ogni vostra espressione facciale. "Dove ti trovavi la notte del 15 marzo, eh?" vi sbraita in faccia il poliziotto che si trova nella stanza con voi, sbattendo la mano sul tavolo ed alitandovi in faccia il tramezzino tonno e cipolline che ha mangiato poco fa. Sudate freddo, la vostra memoria non vi viene incontro..."posso chiedere a Google Maps?".

Google Maps: I tuoi luoghi e la privacy che se ne va

OK forse la stanza degli interrogatori non è proprio il posto più consono per chiedere di utilizzare Google Maps, ma sappiate che a vostra insaputa questa applicazione sempre attiva in background, registra ogni vostro spostamento e lo conserva nella sezione I tuoi luoghi alla voce Visitati.

La prima volta che sono casualmente arrivata a questo elenco di luoghi, sono rimasta allibita. 3 giorni fa, 1 mese fa, 1 anno fa, Google Maps ricorda tutto, conosce le mie abitudini ed i locali che frequento meglio di mia madre! Preoccupante a dir poco.

Ma non è tutto, in cima alla lista di luoghi visitati, tra cui bar, aeroporti, ristoranti, case musei e città, è possibile accedere alla cronologia di Google Maps ed andare indietro nel tempo tramite il calendario a tendina in alto. In questo modo non visualizzerete semplicemente gli indirizzi da voi raggiunti, ma anche i percorsi seguiti in macchina, a piedi o tramite mezzi pubblici ed il tempo impiegato per gli spostamenti.

Perché a novembre del 2015 camminavo in tondo?/ © ANDROIDPIT

Giovedì 26 novembre 2015, ad esempio, ho camminato per ben 2,6 km in tondo. Perchè? Cosa mi saltava per la testa e perchè Google se lo ricorda ed il mio cervello invece no? La cosa più sconcertante però, l'ho scovata sotto la voce Etichettati, sempre all'interno della sezione I tuoi luoghi.

Qui ho scoperto di avere salvati gli indirizzi di casa e di lavoro di diversi miei amici. Indirizzi che non ho mai raggiunto fisicamente, né mai neanche salvato sullo smartphone e che probabilmente sono stati condivisi dai miei contatti e in qualche modo si sono sincronizzati al mio account. Ora mi chiedo: chi è che ha il mio indirizzo e come faccio a nasconderlo?

Come cancellare la cronologia e risultare invisibili a Google Maps

Non me ne capacito. Non ho problemi a consentire a Google Maps l'accesso alla mia posizione in modo tale che riesca a fornirmi indicazioni stradali più precise, ma per quale motivo ha bisogno di salvare ogni mio spostamento giorno dopo giorno? E perché mai dovrebbe condividere il mio indirizzo di casa o di lavoro con i miei contatti? Fortunatamente è possibile limitare questa subdola violazione della privacy dalle impostazioni dell'applicazione.

Intanto, accedendo alle impostazioni generali di Google Maps potrete rimuovere, nel caso li abbiate salvati, i vostri indirizzi etichettati, che possono essere quelli di casa, di lavoro o dei vostri migliori amici. Certo in questo modo ogni volta che vorrete raggiuntere uno dei vostri luoghi preferiti dovrete ricordarvi l'indirizzo esatto e digitarlo nella barra di ricerca.

Se non ho mai personalmente salvato gli indirizzi di casa dei miei contatti, perchè li ritrovo su Google Maps? / © ANDORIDPIT

Accedendo poi alla sezione I tuoi luoghi>Visitati e cliccando sulla scritta Cronologia in alto, visualizzerete la data attuale con i vostri spostamenti del giorno. Selezionate i tre puntini del menu in alto a destra e scegliete l'opzione Impostazioni, da qui potrete negare a Google Maps l'accesso alla posizione o disattivare la cronologia delle posizioni. Allo stesso modo potrete eliminare una volta per tutte le posizioni registrate sul vostro account Google

Disattivate tutto e sparite dai radar Google! / © ANDROIDPIT

Google e le norme sulla privacy

In qualsiasi momento, per alleviare il vostro stato di ansia perenne e per riacquistare un po' di fiducia nei confronti di Google, potrete seguire il percorso Impostazioni>Informazioni, termini e privacy da Google Maps, accedere alla sezione Termini e privacy e cliccare sulla sezione Norme sulla privacy.

Qui Google spiega per filo e per segno in che modo vengono raccolti i vostri dati, come vengono utilizzati, quali informazioni vengono condivise con gli utenti, in che modo le informazioni vengono messe al sicuro e quando le norme sulla privacy sono applicabili.

La prima frase del paragrafo iniziale però parla chiaro: "Quando utilizzi i servizi di Google, ci affidi le tue informazioni", che tradotto sarebbe: "ormai hai firmato un patto con il diavolo, mica vorrai riprenderti l'anima?". Sta dunque a voi, una volta concessi i vostri dati principali al grande fratello Google durante l'attivazione del vostro account, regolarne le impostazioni ed i permessi in modo tale che la vostra privacy non venga violata. Google dà la possibilità di negare qualsiasi autorizzazione alle applicazioni, anche quelle della casa, ma non aspettatevi di poterle utilizzare allo stesso modo o di ottenerne un funzionamento altrettanto intuitivo ed intelligente.

Ma ora bando alle ciance, accedete ai luoghi visitati di recente e fatemi sapere dove vi trovavate lo scorso 15 marzo!