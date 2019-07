Google: "Ora basta, Stadia Pro non è il Netflix dei giochi!"

Google Stadia è uno dei servizi Google più attesi e, come tante altre piattaforme, offrirà una versione a pagamento. Tuttavia, questa è stata più volte definita "il Netflix dei giochi", ma Google non ci sta affatto a sentir dire una simile affermazione.

A seguito di queste affermazioni, il direttore di Stadia, Andrey Doronichev, ha respinto questa nozione su Reddit. Secondo l'esecutivo, Stadia Pro è più in linea con gli abbonamenti multiplayer basati su console e non ha niente a che fare con lo streaming di contenuti video.

Per essere chiari, Stadia Pro non è il "Netflix dei giochi" come qualcuno ha detto più volte. Sarebbe più lecito confrontarlo con Xbox Live Gold o Playstation Plus. Gli abbonati Pro ottengono lo streaming 4K HDR, audio surround 5.1, sconti esclusivi e accesso ad alcuni giochi gratuiti.

Avete già prenotato la Founder's Edition? / © Google

Il direttore chiarisce dunque la questione, tuttavia rimane ancora un problema: come verrà gestito il catalogo dei giochi gratuiti? Secondo alcuni, Google rilascerà un solo gioco al mese, ma facendo riferimento alla pagina ufficiale di Stadia, l'abbonamento Pro permette di accedere ad una "biblioteca in continua espansione di giochi gratuiti" e aggiunge che "giochi gratuiti aggiuntivi verranno rilasciati regolarmente". In altre parole, non è esplicitamente scritto da nessuna parte che ne verrà rilasciato solo uno.

È anche vero che ciò che scrive Google è molto vago. Sony, ad esempio, è chiara fin da subito sulla sua politica: due giochi gratuiti per PS4 al mese. Per quanto invece riguarda Microsoft, è possibile usufruire da due a quattro giochi al mese per Xbox.

Cosa vi aspettate da Google Stadia Pro?