Google Pixel 4 recensione: un grande telefono quando la batteria tiene

Il Pixel 4 è il modello più piccolo dei due nuovi flagship del brand. In un mondo in cui gli smartphone compatti sono una razza in via di estinzione, il Pixel 4 rappresenta forse la scelta migliore per gli appassionati Android? Scopritelo nella nostra recensione completa.

Design compatto e pulito

Anche quest'anno il Pixel 4 è stato uno degli smartphone più chiacchierati già prima della sua uscita. Google ha consegnato uno smartphone con un look un po' più moderno di quanto non lo sia stato in passato. Non troverete un display curvo, una fotocamera selfie pop-up: a schermo spento, il Pixel 4 assomiglia ad un iPhone X del 2017.

Il tocco di colore del tasto di accensione è rimasto nella nuova generazione. / © AndroidPIT

Il vecchio formato 18:9 è stato rimpiazzato dal formato 19:9. Si tratta di una piccola differenza ma fa sì che il Pixel 4 sia più comodo da tenere in mano. Nella parte superiore del display da 5,7 pollici è presente una cornice abbastanza vistosa che ospita i nuovi chip Soli Radar, la tecnologia di sblocco facciale e la fotocamera frontale.

Chi acquista un nuovo Pixel 4 sarà felice di avere tra le mani uno smartphone ben fatto, realizzato completamente in metallo e vetro. I lati in alluminio hanno un rivestimento nero su tutte e tre le varianti di colore ed è piacevole al tatto. È interessante notare che le colorazioni Clearly White e Oh So Orange presentano una finitura opaca sul vetro posteriore simile a quella della nuova serie iPhone 11. Davvero bella. La versione Just Black che ho testato, tuttavia, ha una normale superficie lucida che attira le impronte digitali. Perché?

Il retro della versione Just Black è lucido a differenza degli altri due colori. / © AndroidPIT

Non sentirete altre lamentele da parte mia riguardo al design di questo smartphone. Preferirei che la protuberanza della fotocamera non sporgesse così lontano dal retro del dispositivo, ma si tratta di un piccolo dettaglio. Amo gli smartphone compatti e faccio ancora fatica ad utilizzare uno smartphone che non sta comodamente nella tasca dei miei pantaloni. Il Pixel 4 è largo solo 68,8mm e pesa solo 162g. Provate a trovare questi numeri altrove nel mondo Android, a qualsiasi prezzo!