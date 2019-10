Google Pixel 4 vs Pixel 4 XL: quali sono le differenze?

Scorciatoie:

Due smartphone gemelli

A differenza degli anni precedenti, Google ha deciso di concedere un design e funzionalità simili ai due modelli. Una decisione che può essere capita in quanto l'azienda di Mountain View sembra meglio organizzata per lo sviluppo dei suoi prodotti hardware.

Per la quarta generazione di Pixel abbiamo una strategia simile a quella di Apple con i suoi iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Partendo dalla qualità della progettazione e della lavorazione, è piuttosto difficile distinguerli. Nonostante il design di Pixel 4 e 4 XP possa ancora essere criticato risulta più attraente rispetto a quello delle precedenti generazioni. La colorazione arancione aggiunge una ventata di aria fresca!

Addio al lettore di impronte digitali e benvenuto al modulo fotografico quadrato in stile iPhone. / AndroidPIT

I due smartphone introducono la stessa frequenza di aggiornamento da 90 Hz sul display, una feature che sta avanzando nei flagship. Dopo OnePlus e Realme, è ora il turno dei Pixel. Ancora più importante, Pixel 4 e 4 XL offrono la stessa fotocamera costituita da un doppio sensore da 12 MP + 16 MP.

Entrambi gli smartphone montano la stessa fotocamera. / AndroidPIT

Dalla fotocamera allo schermo ad 90 Hz, passando per il bordo superiore dello schermo, il processore ed i sensori Motion Sense, tutto sui due modelli combacia... o quasi.

Quali sono le differenze?

Le differenze sono minime e, da un punto di vista tecnico, possiamo trovarne alcune relative a schermo e batteria. Il Pixel 4 offre un display AMOLED da 5,7 pollici, mentre il pixel 4 XL punta sempre su un AMOLED ma più grande, di 6,3 pollici.

La risoluzione dello schermo è superiore su 4 XL, influenzando così anche la densità per Pixel: 534 pixel contro i 424 ppi del modello più piccolo. Pixel 4 risulta senza dubbio più facile da gestire con una mano.

Ci sono solo poche differenze tra Pixel 4 e XL, ad eccezione delle dimensioni dello schermo e della batteria. / AndroidPIT

Il Pixel 4 XL ha una batteria più grande di 900 mAh, quindi teoricamente dovrebbe assicurare una maggiore autonomia nonostante il display più grande. Per quanto riguarda l'autonomia occorrerà metterli alla prova per capire se riusciranno ad offrire una buona esperienza da questo punto di vista. L'ottimizzazione hardware e software dovrebbe giocare un ruolo importante in questo caso.

La nuova colorazione arancione. / AndroidPIT

Google Pixel 4 vs Pixel 4 XL: le specifiche tecniche Pixel 4 Pixel 4 XL Schermo OLED da 5,7 pollici 2280 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento 90Hz OLED, 6,3 pollici 3040 x 1440 pixel Frequenza di aggiornamento 90Hz Dimensioni 147,1 x 68,8 x 8,2 mm 160,4 x 75,1 x 8,2 mm Peso 162 grammi 193 grammi OS Android 10 Android 10 Processore Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855 RAM / ROM 6GB / 64/128GB no microSD 6GB / 64/128GB no microSD Batteria 2800 mAh

Ricarica senza fili

Carica rapida 18 Watt 3700 mAh

Ricarica senza fili

Carica rapida 18 Watt Fotocamera Retro: 12 MP f/1.6, 28mm (grandangolo) + 16 MP (teleobiettivo)

Anteriore: 8 MP f/2.0, 19mm (ultra grandangolare) Retro: 12 MP f/1.6, 28mm (grandangolo) + 16 MP (teleobiettivo)

Anteriore: 8 MP f/2.0, 19mm (ultra grandangolare) Altre feature Face 3D

Motion Sense IP68 Bluetooth 5.0 + LE (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC) NFC Face 3DMotion Sense IP68 Bluetooth 5.0 + LE (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC) NFC Prezzo 759 / 859 euro 899 / 999 euro

Quale scegliere: Pixel 4 o Pixel 4 XL?

Nel complesso, il Pixel 4 e il Pixel 4 XL sono due eccellenti dispositivi capaci di offrire prestazioni di alto livello. Google si sta avvicinando alla strategia di Samsung e Apple offrendo due smartphone di fascia alta identici. Che si tratti di design o specifiche tecniche, comparto fotografico incluso, nulla distingue i due nuovi modelli. Solo in termini di dimensioni e autonomia è possibile distinguerli.

Il Pixel 4 è per chi preferisce uno smartphone compatto mentre il Pixel 4 XL è più adatto per gli utenti che desiderano un dispositivo di grandi dimensioni. Quest'ultimo dovrebbe anche garantire una migliore autonomia ma va detto che, per averlo, occorre anche un budget leggermente più elevato.Ma questo ha un costo perché ci vogliono cento euro in più per comprarlo.