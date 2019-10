Pixel 4 (XL): il prossimo aggiornamento punta sulla sicurezza

Scorciatoie:

Il sistema di riconoscimento del volto implementato nei nuovi Pixel è stato annunciato da Google come una delle nuove funzionalità principali. La possibilità di poter sbloccare Pixel 4 e 4 XL ad occhi chiusi però non è stata ben vista da diversi utenti e recensori che, al contrario, la considerano una falla di sicurezza. Permette infatti di sbloccare i due smartphone e di accedere così ai contenuti in essi presenti anche se il proprietario dorme, per fare un esempio, posizionandogli davanti il dispositivo.

The Pixel 4 facial recognition works even if you're asleep / dead. That seems problematic #madebygoogle #pixel4 — Chris Fox (@thisisFoxx) October 15, 2019

Google era già al corrente di questa possibilità ed infatti lo specifica perfino nella schermata che viene visualizzata quando si attiva questa modalità di sblocco sullo smartphone. Ciò significa che per Google il sistema di riconoscimento del volto non viene presentato come un metodo di sblocco che punta sulla sicurezza ma piuttosto sulla praticità. Per gli utenti però la sicurezza è importante e Google ha quindi deciso di risolvere il problema:

Stiamo lavorando su un'opzione che richiede agli utenti di tenere gli occhi aperti per sbloccare lo smartphone; verrà rilasciata attraverso un aggiornamento software nei prossimi mesi. Nel frattempo, se qualsiasi utente Pixel teme che qualcuno possa prendere il proprio dispositivo e sbloccarlo mentre tiene gli occhi chiusi, può attivare come sistema di sblocco una delle feature di sicurezza che richiede pin, pattern o password.

Per tranquillizzare gli utenti circa la sicurezza di questo sistema, Google aggiunge:

Il face unlock di Pixel 4 soddisfa i requisiti di sicurezza e costituisce un forte sistema biometrico, può essere utilizzato per i pagamenti e l'autenticazione delle applicazioni, comprese quelle bancarie. È resiliente contro i tentativi di sblocco non validi tramite altri mezzi, come l'utilizzo di maschere.

Per ora quindi tutti i possessori di Pixel 4 e Pixel 4 XL preoccupati per la sicurezza dei propri dispositivi non potranno fare altro che utilizzare un sistema di sblocco alternativo. L'aggiornamento arriverà ma tra qualche mese, ci sarà quindi da aspettare.

Come verificare la presenza di un nuovo aggiornamento?

Per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento sul vostro Pixel dovrete:

Accedere alle impostazioni Cliccare su Sistema>Aggiornamento di sistema Selezionare Verifica la presenza di aggiornamenti e attendente qualche secondo Se un nuovo aggiornamento è presente, procedete con l'installazione.

Pensate che Google avrebbe dovuto offrire questa feature fin dall'inizio?