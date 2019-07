Google Pixel 4 XL: trapelato il design definitivo privo di notch

Google stessa aveva già rivelato tramite il suo account Twitter un'immagine del retro dello smartphone. Tale render mostrava un modulo fotografico dotato di più di un sensore, un cambiamento radicale rispetto quella che finora è stata la tradizione per Google e, secondo molti, la migliore fotocamera al mondo per gli smartphone. Ora, grazie a OnLeaks, sappiamo molto di più. O meglio, sappiamo tutto. Il famoso leaker ha pubblicato, in esclusiva con Pricebaba, diversi rendering 5K ad alta risoluzione e un video in cui possiamo vedere anche il più piccolo dettaglio del design di quello che sembra essere il Pixel 4 XL.

Come si può vedere nell'immagine qui sopra, la fotocamera posteriore, ora alloggiata in un modulo quadrato, avrebbe 3 sensori: due sensori principali e quello che sembra essere un ToF. Uno di questi sarebbe il suddetto teleobiettivo da 16MP che è venuto alla ribalta la scorsa settimana.

Quello che non avevamo visto fino ad ora era il fronte. In esso non c'è nemmeno una traccia della tacca presentata dal suo predecessore, il Google Pixel 3 XL. Tuttavia, invece di una tacca, il bordo superiore si allarga un po' più del normale e ospita una doppia camera frontale, che probabilmente saranno simili a quelle del Pixel 3 XL.

Nonostante la grande cornice superiore, lo schermo avrà una dimensione generosa: 6,25 pollici di diagonale, almeno secondo il leak. Il Pixel 4 XL misurerebbe 160,4x75,2x8,2mm.

Well, since there seems to be some interest, 1 month after delivering your very first glimpse at the #Pixel4, here comes your very first full look at the #Pixel4XL! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends @Pricebaba again -> https://t.co/mCQCOp5Pp1 pic.twitter.com/MeAIID0FDz