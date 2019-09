Google Play Pass: il servizio di abbonamento per app e giochi è in arrivo

Google ha confermato che Play Pass, un nuovo servizio di abbonamento per le applicazioni sul suo Play Store è reale. L'idea è che gli utenti Android possano accedere alle applicazioni e ai giochi a pagamento ad un canone mensile. Mountain View ha anche confermato che per le iscrizioni non occorrerà aspettare tanto!

Google ha confermato l'esistenza di Play Pass, trapelato un paio di mesi fa tramite l'account Twitter @GooglePlay. Il tweet teaser annuncia che "è quasi ora" e che Play Pass è "in arrivo".

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019

Con l'incremento del mobile gaming e la crescente popolarità degli smartphone messi a punto per giocatori (come il nuovo ROG Phone II), Google vuole cogliere l'opportunità di entrare nel modello di abbonamento che ha già rilevato altri mezzi di intrattenimento come la televisione e la musica.

I giocatori potranno pagare un canone mensile fisso per accedere a giochi e applicazioni premium. È la risposta del Play Store a Spotify e Netflix, una sorta di Stadia per l'app store. Google non ha rivelato ufficialmente ulteriori dettagli, ma le voci suggeriscono che il Play Pass costerà 4,99 dollari al mese. Giochi come 80 days, Brothers: A Tale of Two Sons, Limbo e Stardew Valley dovrebbero far parte del nuovo servizio.

Il momento giusto per il lancio

Non credo sia un caso che Google tiri fuori Play Pass il giorno dell'evento di lancio dell'iPhone 11 di Apple. L'azienda di Cupertino ha già annunciato il suo servizio di abbonamento Apple Aracde e probabilmente rivelerà nuovi dettagli durante il keynote di oggi.