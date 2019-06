Google Stadia, prezzi e giochi: ecco come seguire lo streaming in diretta

Tutte le maggiori informazioni su Google Stadia stanno per essere rivelate quest'oggi: il gigante della ricerca svelerà alle ore 18 quali giochi saranno supportati dal suo servizio di streaming, i relativi prezzi e la data di lancio. Ecco come seguire la diretta streaming insieme a noi!

In occasione della Game Developer Conference tenutasi lo scorso marzo, Google ha presentato ufficialmente la sua piattaforma di gioco online , Stadia. La sua arma principale è la capacità di poter eseguire i videogiochi più potenti senza la necessità di una classica console di gioco: basta un dispositivo (PC, tablet o smartphone) compatibile con Google Chrome o Chromecast per poter accedere al gioco in circa 5 secondi.

A tutto questo si aggiunge una potenza superiore ai suoi rivali (come affermato durante la conferenza al GDC) e una risoluzione 4K HDR a 60 fps, che in futuro aumenterà a 8K e oltre 120 fps.

Sulla carta, l'idea è più che attraente. Purtroppo però, Google non ha mai specificato il prezzo o la data di lancio, lasciandoci con l'amaro in bocca per qualche settimana. Fortunatamente, in poche ore sapremo tutto quello che c'è da sapere su Google Stadia.

Come seguire dal vivo l'evento Google Stadia Connect

Per essere tra i primi a conoscere tutte le novità su Google Stadia, vi consigliamo di seguire l'evento in diretta dal canale Youtube ufficiale, che inizierà alle ore 18 di oggi (ora italiana). Google ha confermato che parlerà di tre elementi chiave: prezzo, videogiochi disponibili e data di uscita. Dunque, non perdete assolutamente questo appuntamento!