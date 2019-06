Google Stadia: disponibilità, prezzi e giochi disponibili

Quanto costa Google Stadia

L'accesso a Google Stadia sarà anche disponibile in forma gratuita, ma solo alla risoluzione 1080p 30 fps e audio stereo.

Google Stadia Pro sarà invece disponibile sottoscrivendo un abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro al mese. Questa prevede la possibilità di giocare gratuitamente ad alcuni titoli, tra i quali Assassin's Creed Odyssey, DOOM, Destiny 2, The Division 2 e Tomb Raider, alla risoluzione 4K HDR 60 fps e audio surround 5.1 (8K 120 fps non appena sarà disponibile).

Il controller ufficiale Stadia non è un dispositivo che dovrete necessariamente acquistare, ma nel caso foste interessati, il prezzo del kit, che prende il nome di "Stadia: Founder's Edition" è di 129 euro. Nel prezzo è compreso lo Stadia Controller Night Blue (edizione limitata) compreso un Chromecast Ultra, Destiny 2, tre mesi di abbonamento gratuito a Google Stadia Pro, la possibilità di scegliere il proprio nome personalizzato (gamertag) e il Founder's Badge. I preordini sono già disponibili con spedizioni previste per novembre 2019.

È anche possibile acquistare i giochi singolarmente se non si desidera sottoscrivere l'abbonamento a Google Stadia Pro.

Cosa occorre per giocare con Google Stadia

Come abbiamo detto poco prima, fino al 2020 sarà necessario possedere un dispositivo Chromecast per poter giocare a Google Stadia. A partire dal prossimo anno invece, sarà anche possibile giocare tramite il browser Chrome da qualsiasi PC, smartphone e tablet.

Fino al 2020 sarete costretti ad utilizzare un dispositivo Chromecast. / © AndroidPIT

Per quanto riguarda i requisiti minimi in termini di connessione ad Internet, Google prevede la necessità di 10 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Tuttavia, a questa velocità non potrete sicuramente godere di un livello di qualità adeguato (720p al massimo). Google consiglia infatti almeno 35 Mbps in download per giocare senza problemi alla risoluzione 4K 60 fps, poiché la banda utilizzata sarà di circa 20GB per ora.

Quali giochi sono inclusi in Google Stadia

Google Stadia esordirà a novembre 2019 con circa 60 titoli all'attivo, tra cui:

Bandai Namco: Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda: DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie: Destiny 2

Capcom: i giochi verranno annunciati a breve

Coatsink: Get Packed

Codemasters: GRID

Deep Silver: Metro Exodus

Drool: Thumper

Electronic Arts: i giochi verranno annunciati a breve

Giants Software: Farming Simulator 19

Larian Studios: Baldur’s Gate 3

nWay Games: Power Rangers: Battle for the Grid

Rockstar: i giochi verranno annunciati a breve

Sega: Football Manager

SNK: Samurai Shodown

Square Enix: Final Fantasy XV - Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

2K: NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works: Gylt

Warner Bros: Mortal Kombat 11

THQ: Darksiders Genesis

Ubisoft: Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance , Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint , Tom Clancy’s The Division 2 , Trials Rising, The Crew 2

Come preordinare Google Stadia Founder's Edition

I preordini per la Founder's Edition sono già aperti al prezzo di 129 euro al questo link. Le spedizioni partiranno durante il mese di novembre. È anche possibile regalare i 3 mesi di abbonamento Stadia ad un amico tramite il Buddy Pass, incluso nel Founder's Edition.

Siete soddisfatti delle novità introdotte quest'oggi da Google?