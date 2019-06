Non perdetevi gli ultimi film in streaming grazie alle migliori app Android!

Nel Google Play Store è possibile trovare centinaia di app dedicate ai film in streaming, gratis o a pagamento. Per districarsi in questa giungla di servizi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle 5 migliori app per guardare comodamente i vostri film preferiti in streaming su un qualsiasi dispositivo Android.

Netflix: l'abbonamento che non deve mancare

Netflix, il noto servizio in streaming per drogati di film e serie tv è arrivato in Italia da qualche anno oramai. Il servizio mette a disposizione tre diversi tipi di abbonamento, uno Base al prezzo di 7,99 euro al mese, uno Standard al costo di 10,99 euro ed uno Premium per 13,99 euro, ognuno dei quali permetterà di aprire rispettivamente uno, due o quattro sessioni di streaming contemporaneamente e con crescente qualità dell'immagine.

Netflix mette a disposizione degli utenti titoli internazionali ed italiani, tutti rigorosamente anche in lingua originale con sottotitoli in diverse lingue, italiano compreso. L'abbonamento vale sicuramente la pena per guardare le serie ed i film Netflix Originals che potete trovare solo qui!

Google Play Film: tanti film a prezzi non proprio economici

Se volete guardare il vostro film preferito in streaming, con qualità HD, Google Play Film è una buona alternativa da tenere in considerazione. L'app mette a disposizione una vasta offerta cinematografica che comprende i film più recenti e le nuove uscite da visionare su qualsiasi dispositivo Android, tablet, smartphone e perfino Chromecast.

Cliccando su Sfoglia la raccolta avrete accesso alla vostra libreria dove troverete la vostra lista dei desideri o i film precedentemente scaricati. Selezionando invece la voce Acquista film verrete catapultati nel catalogo dei film disponibili all'acquisto divisi per Categorie, oltre che per Film più venduti e Nuove uscite. una volta trovato il film che fa per voi potrete decidere di acquistarlo o di noleggiarlo per un prezzo più ridotto.

I suoi punti a favore sono l’immediatezza, la qualità delle immagini, il grande catalogo messo a disposizione e la possibilità di scaricare i film per poterli guardare offline in un secondo momento. Il difetto principale sono i prezzi, non economici e spesso sopra le righe. Se siete alla ricerca di film gratis bisogna quindi bussare altrove.

Dailymotion: una degna alternativa a YouTube

Dailymotion è l’app del famoso sito web di condivisione dei video alternativo al colosso YouTube. Utilizzando il menu a tendina visualizzato in alto a sinistra, potrete scorrere tra le diverse categorie e selezionare quella che più vi interessa. Successivamente vedrete visualizzati sul display una serie di video e film e, se avete in mente un titolo preciso, vi basterà inserirlo nel campo di ricerca.

Cliccando sulle tre linee orizzontali, visualizzate in alto a destra, potrete inoltre scremare le ricerche selezionando Più recente, Più visti o Più rilevanti. Dailymotion mette a disposizione un notevole numero di film in streaming per lo più non recenti oltre ad una valanga di video difficili da trovare su YouTube. Peccato per la presenza, talvolta, di alcuni bug e per la lentezza che si può riscontrare nell'apertura dei video.

5. VVVVID: l'app perfetta per gli amanti degli anime

Fate parte della nutrita schiera di raffinati esteti che non si perderebbe mai e poi mai una rassegna dei film d’autore o d’annata? Oppure siete degli appassionati dell’animazione giapponese? Con VVVVID avrete a disposizione tanti titoli in streaming: dai capolavori della storia del cinema, alle pellicole comiche anni 70’/80’, fino alla cinematografia più recente.

L’applicazione è purtroppo disponibile solo per tablet. Inoltre, sono presenti alcuni lag all’avvio dell'app e durante il login, ma una volta in funzione, il programma gira senza grossi intoppi. VVVVID è come un Diesel, parte piano, per poi dare il meglio sulla lunga distanza, grazie alla sua ricca offerta di film. Consigliamo VVVVID agli appassionati di fantascienza e degli anime giapponesi.

