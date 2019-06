Harry Potter Wizards Unite: il primo evento estivo è già programmato

I party organizzati da Niantic vietano le sostanze chimiche illegali (almeno ufficialmente) a favore della magia della tecnologia o, in questo caso, la magia vera e propria. Proprio come Pokémon GO, Harry Potter Wizards Unite sta per ottenere un proprio evento dedicato.

Niantic ha confermato che festeggerà il lancio di Wizards Unite nel White River State Park di Indianapolis durante l'ultimo fine settimana di agosto, dal 31 agosto al 1 settembre. Analogamente a Pokémon GO, per partecipare agli eventi di Niantic bisognerà acquistare dei biglietti. Non sappiamo ancora quanto costeranno, ma l'azienda ha in programma di aprire le vendite attraverso una lotteria.

Mark your calendars! Join us this Labor Day weekend in Indianapolis (August 31 - September 1) for the first Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival. Stay tuned for more details. https://t.co/uSCsrYqrfP #WizardsUnite — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) June 27, 2019

Gli incontri nel mondo reale sono stati un punto fermo dei giochi di Niantic ancor prima di fare il botto con Pokémon GO. Ad esempio, Ingress ha permesso a migliaia di giocatori di incontrarsi in tutto il mondo grazie ad eventi noti come "anomalie". Dare alla comunità di giocatori la possibilità di incontrarsi ed esprimere il loro amore per il loro gioco preferito, in questo caso Harry Potter Wizards Unite, permette anche di assistere a strepitosi cosplay.

"Gli eventi nel mondo reale fanno parte del DNA di Niantic, che riunisce giocatori di ogni ceto sociale nel nome dell'avventura, dell'esplorazione e della creazione di amicizie durature", ha dichiarato in un comunicato stampa Bill Kilday, vice presidente del marketing e degli eventi live di Niantic.

Oltre al poter socializzare tra giocatori, Niantic ha svelato che saranno presenti "una varietà di esperienze interattive che collegano l'esperienza di gioco con il mondo reale".