Honor 20 sta arrivando... in ritardo, ma arriva!

Aggiornamento 28/06/2019: Honor ha appena annunciato che Honor 20 non sarà disponibile oggi, 28 giugno, come inizialmente previsto, ma subirà un leggero ritardo. Potrete acquistarlo a partire dal prossimo 8 luglio al prezzo consigliato di 499€.

Honor 20 (Pro): non più una "brutta" copia della serie P di Huawei

Siamo sinceri: i flasghip del brand non ci hanno mai particolarmente sorpreso lato specifiche tecniche in quanto condividevano con la serie P di Huawei praticamente tutta la componentistica. Quest'anno, Honor ha deciso di differenziarsi maggiormente dalla casa madre presentando dei dispositivi che, nel bene e nel male, non copiano pari pari le caratteristiche di P30 o P30 Pro. Honor 20 e 20 Pro si distinguono già a partire dal design.

Ecco a voi i nuovi Honor 20 e Honor 20 Pro. / © AndroidPIT

Per i sui nuovi top di gamma, Honor utilizza un nuovo processo produttivo per la scocca in vetro chiamato Design Olografico Dinamico e che, a detta dell'azienda, è estremamente difficile da ottenere. George Zhao, presidente di Honor, afferma: “La filosofia di Honor basata sul principio di migliorarsi costantemente si riflette in tutto ciò che creiamo. L'ultima tecnologia Triple 3D Mesh di Honor è frutto di un processo di manifattura artigianale all'avanguardia. Il suo processo di assemblaggio è estremamente preciso e complesso ed è stato presentato per la prima volta a bordo della serie Honor 20 e nel settore. [...] Nonostante l'enorme sfida che questo comporta, Honor è ancora impegnata a creare una back cover in vetro con questa tecnica. Siamo motivati ad offrire il meglio ai nostri utenti".

Solo 20 degli oltre 100 strati posteriori prodotti, soddisfano i nostri severi standard - George Zhao

Honor 20 Pro vanta ben quattro fotocamere. / © AndroidPIT

La fotografia sempre in primo piano

Honor ha incentrato gran parte della sua attenzione sul comparto fotografico. Honor 20 Pro sarà dotato di ben 4 fotocamere posteriori ed una fotocamera frontale dedicata ai selfie:

Fotocamera principale 48MP (Sony IMX 586), f/1.4, OIS, AIS, EIS

Teleobiettivo 8MP, f/2.4, 3x zoom(5x Ibrido, 30x digitale), OIS

Grandangolo 16MP, f/2.2, 117°

Lente Macro 2MP, f/2.4, 4cm di distanza minima di scatto

Fotocamera frontale 32MP, f/2.0

La fotocamera anteriore si trova ancora una volta all'interno di un foro nel display. / © AndroidPIT

Niente periscopio quindi e questa è una delle prime differenze con P30 Pro. Manca all'appello anche il sensore ToF che è stato sostituito da una vera e propria lente macro, la cui qualità è ancora tutta da verificare a cause dei soli 2MP disponibili per tale funzione.

Ad ogni modo, l'azienda decide di puntare tutto sulla fotocamera principale dotata dell'ormai famoso sensore Sony che Honor equipaggia con una luminosissima lente con apertura focale f/1.4, la prima del suo genere in uno smartphone. Ci aspettiamo, in combinazione con la modalità di scatto Super Night Mode AIS, degli scatti in notturna impressionanti.

La Magic UI fa da padrona a livello software. / © AndroidPIT

Honor 20 condivide gran parte di queste caratteristiche: perde il teleobiettivo e guadagna un ulteriore sensore da 2MP dedicato alla profondità di campo e agli effetti bokeh.

Honor 20 vs Honor 20 Pro: quali sono le differenze?

Entrambi gli smartphone condividono uno schermo da 6,26" di tipo IPS e dalla risoluzione di 2340x1080 pixel. Sia Honor 20 che Honor 20 Pro rinunciano al lettore di impronte sotto al display in favore si un sensore laterale, entrambi hanno un foro nel display che ospita la fotocamera principale. Il software responsabile della gestione è Android 9.0 Pie con interfaccia proprietaria Magic UI 2.1, così viene chiamata la versione di EMUI dedicata agli smartphone Honor e che viene ora sviluppata separatamente.

Anche Honor 20 Lite fa parte della nuova famiglia di smartphone Honor. / © AndroidPIT

Anche sotto al cofano le specifiche sono quasi equivalenti: Kirin 980, GPU Turbo 3.0 e Virtual 9.1 Surround Sound faranno venire l'acquolina ai gamer ma anche a chi vuole delle performance di altissimo livello. Honor 20 arriverà sul mercato con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, Honor 20 Pro disporrà di 8GB di RAM e 256GB di memoria.

A differenziare i due smartphone c'è anche la capacità della batteria: 4000mAh per Honor 20 Pro che scendono a 3750mAh su Honor 20. La ricarica rapida da 22,5W è disponibile per entrambi i modelli.

Honor 20 vs. Honor 20 Pro – Specifiche tecniche Honor 20 Honor 20 Pro Dimensioni: 154,3 x 74 x 7,9 mm 154,6 x 73,97 x 8,44 mm Peso: 174 g 182 g Capacità della batteria: 3750 mAh 4000 mAh Dimensioni del display: 6,26 pollici 6,26 pollici Tecnologia display: LCD LCD Schermo: 2340 x 1080 pixel (529 ppi) 2340 x 1080 pixel (244 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel 32 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel 48 megapixel Flash: LED LED Versione Android: 9 - Pie 9 - Pie Interfaccia utente: Emotion UI Emotion UI RAM: 6 GB 8 GB Memoria interna: 128 GB 256 GB Memoria removibile: Non disponibile Non disponibile Chipset: HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980 Numero di core: 8 8 Velocità di clock: 2,6 GHz 2,6 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0 HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Pronti a portarveli a casa?

Honor non ha ancora annunciato quando la nuova famiglia di smartphone Honor 20 sarà disponibile all'acquisto. Tuttavia, sappiamo ogni informazione riguardo i prezzi: Honor 20 e Honor 20 Pro saranno disponibili al rispettivo prezzo consigliato al pubblico di 499 euro e 599 euro, mentre Honor 20 Lite è acquistabile già da qualche tempo al prezzo di listino di 299 euro.

