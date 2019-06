Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro: scegliere è facile

Determinare quale di questi due smartphone sia il migliore non è sicuramente semplice, soprattutto per via del fatto che non abbiamo potuto recensire Honor 20 Pro. Tuttavia, abbiamo avuto modo di provarlo per un po' e, naturalmente, aggiorneremo questo confronto non appena riceveremo un'unità d prova.

Un tocco di stravaganza

Sembra che anche il mondo degli smartphone debba essere il più eccentrico possibile, o almeno originale. Un tocco di stravaganza aiuta gli utenti a ricordare meglio un particolare dispositivo. Ma in un mondo in cui tutti copiano, essere originali è mai facile...

Honor ha da tempo deciso di distinguersi dagli altri produttori attraverso un buco nello schermo, a partire da Honor View20 e che ora è possibile trovare anche su altri dispositivi di altri marchi, come Samsung, ad esempio. Il vantaggio è chiaramente la rinuncia al notch, ma lo svantaggio è naturalmente la presenza di un buco nel display.

N.B.: i dispositivi della serie HONOR 20 mostrati nel nostro articolo sono versioni demo che possono differire nell'aspetto e nel loro funzionamento dalle versioni finali.

Anche Honor 20 Pro dispone di un foro nello schermo. / © AndroidPIT

OnePlus si è invece ispirata ai suoi marchi gemelli, anch'essi appartenenti al gruppo BBK Electronics. Anche qui è infatti possibile trovare una fotocamera frontale a comparsa, simile (per il suo funzionamento, ma non per la forma) alla soluzione adottata da OPPO per il suo Reno 10x Zoom. È interessante notare che OnePlus ha deciso di collocare il sensore di impronte digitali sotto il display, mentre Honor ha optato per una soluzione più classica.

A parte questo, complessivamente entrambi gli smartphone vantano un design molto moderno. Soprattutto la parte posteriore piacerà a molti: le colorazioni scelte dai due produttori sono davvero fantastiche, soprattutto i gradienti del dispositivo di Honor, realizzati grazie alla tecnologia Dynamic Holographic Design.

Alcune differenze sono evidenti

Per notare una delle maggiori differenze basta guardare le due schede tecniche. Per giustificare un prezzo più economico, Honor fa a meno di uno schermo OLED. Si tratta comunque di un ottimo pannello, ma non è assolutamente al livello del display AMOLED di OnePlus 7 Pro, soprattutto per via del fatto che è in grado di supportare una risoluzione più alta (QHD+) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La fotocamera anteriore di OnePlus 7 Pro compare automaticamente dal telaio. / © AndroidPIT

Sul retro, Honor sfrutta quattro fotocamere: un sensore da 16 megapixel con obiettivo grandangolare, uno da 48 megapixel Sony IMX586, uno da 8 megapixel e, infine, l'ultimo da 2 megapixel utilizzato esclusivamente per la modalità macro.

Il posteriore di OnePlus 7 Pro è invece dotato di tre sensori: quello principale è ancora una volta il Sony IMX586 da 48MP, seguito da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. Purtroppo, non avendo a disposizione entrambi gli smartphone non siamo in grado di confrontarli da questo punto di vista, ma non mancheremo di aggiornare l'articolo non appena possibile.