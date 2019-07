Honor 20 recensione: un buono smartphone oscurato dal prezzo

Honor 20 è stato annunciato a fine maggio, in un momento difficile per il brand. Gli Stati Uniti avevano appena sferrato un duro colpo a Huawei Group, di cui Honor fa parte, privandolo del supporto da parte di Google. George Zhao ha presentato Honor 20 e Honor 20 Pro a testa alta ma è stato un evento sottotono con tanti punti di domanda, primo tra tutti: sarà possibile acquistare questi due dispositivi? L’Honor 20 è ora disponibile all’acquisto, ed è per questo che abbiamo deciso di recensirlo. Vale la pena comprarlo?

Non mi è piaciuta la sporgenza del comparto fotografico sul retro, che puntualmente critico su qualsiasi dispositivo mi passi per le mani. Peccato anche per l’assenza della certificazione IP67/8 , una feature che a mio avviso dovrebbe essere offerta su tutti i dispositivi considerati di fascia medio/alta. Tra gli assenti anche il mini jack per le cuffie: l’adattatore fornito in dotazione vi permetterà comunque di utilizzare delle cuffie cablate.

Il look di Honor 20 è molto simile a quello della versione Pro e, come tutti i recenti dispositivi, propone un corpo realizzato in metallo ed una scocca in vetro. Può essere gestito con una sola mano (154,3x74x7,9 mm e 174 grammi di peso) e tende ad essere leggermente scivoloso.

Dalle impostazioni potrete regolare diversi parametri come la scelta dalla modalità di colore, normale o vivida. È possibile attivare lo schermo in un attimo sollevando il dispositivo o utilizzando il riconoscimento del viso. Non potrete però attivarlo con il doppio tap.

Honor 20 offre sul davanti un pannello IPS da 6,26” con risoluzione in FullHD+ di 2360x1080 pixel . Le differenze con un OLED si notano ma i contrasti sono buoni, così come la rappresentazione dei colori ed anche i neri non sono male. Ho trovato la luminosità massima piuttosto bassa. Sotto la luce diretta del sole, per leggere bene lo schermo, dovrete impostarla al massimo.

Honor 20 arriva con Android Pie e Magic UI 2.1 con patch di sicurezza aggiornate ad aprile. Molto molto molto (no, non è un errore) simile ad EMUI, si distingue in qualche piccolo dettaglio ma nel complesso l’esperienza utente offerta è la stessa. Personalmente mi trovo bene con l’interfaccia del brand, personalizzabile e intuitiva.

Honor 20 offre il Bluetooth 5.0 , NFC , porta ad infrarossi e LED di notifica che però, posizionato lungo il bordo superiore, non si nota tanto come su altri dispositivi. Le chiamate risultano chiare sia in capsula che tramite vivavoce. Honor 20 offre un unico speaker posizionato lungo il bordo inferiore: fa un buon lavoro, senza infamia e senza lode, ma durante il gaming, in modalità landscape, finirete per coprirlo con la mano.

Con a bordo il Kirin 980 (4 nuclei Cortex-A76 e quattro Cortex-A55) e 6GB di RAM LPDDR4X, affiancati da 128GB di memoria interna, Honor 20 non delude nell’utilizzo quotidiano : tutto gira in modo fluido senza brutte sorprese o bug inaspettati. Gaming, video in streaming, semplice gestione di email e messaggi, riproduzione dei brani musicali vanno senza problemi e senza surriscaldamenti del dispositivo.

Buone foto ma 2 sensori di troppo

Ancora una volta Honor punta sull’esperienza fotografica inserendo su Honor 20 cinque sensori . Sul retro ne troviamo quattro: sensore Sony IMX 586 da 48MP (lo stesso presente su Honor 20 Pro ma privo di stabilizzatore ottico e f/1.8), grandangolo da 16MP f/2.2, sensore di profondità da 2MP e macro da 2MP f/2.4. Sul davanti Honor 20 offre invece un sensore da 32MP f/2.0. Honor 20 consente di girare video in 4K a 30fps.

Vi ritroverete per la maggior parte del tempo a scattare in 12MP per poter usufruire così di zoom, AI e grandangolo

Del quartetto sul retro, non trovo l’utilità della lente macro con la quale dovrete essere piuttosto precisi poiché la messa fuoco è a 4cm. Anche l'altro obiettivo da 2MP non è fondamentale, diciamo che gli altri due sensori sarebbero bastati. L’AI è presente ma non può essere attivata per scattare foto da 48MP con modalità Ultra Clarity e a 48MP non è possibile utilizzare la modalità grandangolare. Probabilmente vi ritroverete per la maggior parte del tempo a scattare in 12MP per poter usufruire così di zoom, AI e grandangolo. In ogni caso, basta un tap per passare ai 48MP.

La qualità delle foto è buona, in termini di dettagli e rappresentazione dei colori (con l'AI attiva risultano decisamente più forti e meno naturali, ma probabilmente lo sapete già), soprattutto quando le condizioni di luminosità sono buone. La modalità notte da una mano ad illuminare le scene al buio ed i risultati non sono male anche se, senza l'aiuto di un supporto, si notano dei dettagli sfocati. Le varie modalità di scatto integrate (slow-motion, filtri, notte, etc) sono interessanti ed offrono degli effetti piacevoli, in alcuni casi però le foto risultano troppo elaborate.