Honor 9X recensione: uno smartphone già visto

Honor ha lanciato il 9X, uno smartphone relativamente economico che non promette prestazioni miracolose ma che viene fornito con i servizi di Google. Nulla di nuovo, direte voi, ma a causa delle sanzioni contro Huawei è importante specificare che su Honor 9X troverete tutto il pacchetto di app Google a cui siete abituati. Detto ciò: cosa offre il nuovo smartphone Honor? Lo abbiamo testato per capirlo!

Valutazione

Pro ✓ Buon display LCD

✓ Mini jack per le cuffie

✓ Display senza notch Contro ✕ Dimensioni

✕ Fotocamera ordinaria

✕ Niente ricarica rapida

Uno smartphone importante Abbiamo avuto modo di provare sia il modello nero che quello blu e quest'ultimo offre dei riflessi di luce sul retro più accattivanti. In nero lo smartphone risulta decisamente più classico. Sia frontalmente che sulla scocca, Honor 9X mostra tutto al posto giusto. Si tratta quindi di un elegante smartphone di fascia media aspectquote> che, sulla scocca, attira facilmente le ditate. Il sensore di impronte digitali di Honor 9X è ben posizionato sul retro. / © AndroidPIT Honor 9X ospita un ampio display da 6,59 pollici senza tacca o foro. Lo smartphone integra infatti una fotocamera pop-up che spunta fuori solo quando serve. Anche i bordi attorno al display sono stretti, il che rende l'Honor 9X davvero interessante frontalmente. Sul retro troviamo la fotocamera principale ed il lettore d'impronte circolare. Ben posizionato, può essere facilmente raggiunto anche da chi ha delle mani più piccole. Il pulsante di accensione si trova sul lato destro insieme al regolatore del volume. Personalmente, preferisco avere il controllo del volume e il pulsante di accensione sui lati opposti, ma è una questione di gusti. Honor 9X è uno smartphone piuttosto grande. / © AndroidPIT L'altoparlante si trova sul lato inferiore dove trova posto anche il mini jack per le cuffie. Nel mezzo si trova la porta USB-C, una novità rispetto alla generazione precedente. Su Honor 9X è poi possibile due schede SIM o una SIM abbinata ad una microSD.

Tecnologia LCD, ma va bene così Il display di 6,59 pollici si libera del notch e di qualsiasi altro elemento di disturbo e punta su un a risoluzione di 2340 x 1080 pixel con rapporto di aspetto di 19,5:9. Ne risultano 391 ppi. In questa fascia di prezzo Honor utilizza un display LCD che però fa un buon lavoro. I colori forti, buona LA stabilità dell'angolo di visione e convincente la luminosità. Honor 9X punta su un pannello LCD. / © AndroidPIT Le dimensioni dello schermo andranno a genio a qualcuno, e meno ad altri. Per me è chiaramente troppo grande ma chi utilizza lo smartphone per consumare contenuti multimediali apprezzerà le dimensioni del display. Si presta benissimo per guardare film ma anche per il gaming.

Un nuovo smartphone Honor con Google Honor 9X viene fornito con i servizi di Google il che sarebbe normale ma considerata la situazione complicata tra Stati Uniti e Huawei non lo è. Su Honor 9X troverete tutti i servizi e le app di Google, Play Store incluso. Ma perché lo stesso non è possibile sul Mate 30? I fan di Huawei potrebbero già aver notato, guardando la scheda tecnica, che l'Honor 9X ricorda il Huawei P Smart Z. I due smartphone sono quasi identici non solo in termini di equipaggiamento, anche il numero di modello (STK-LX1 è lo stesso. Poiché il Huawei P Smart Z è già stato certificato da Google, anche Honor 9X arriva con tutti i servizi. Una mossa intelligente! La fotocamera anteriore spunta fuori quando serve. / © AndroidPIT L'altra caratteristica speciale di Honor 9X è la fotocamera pop-up, già adottata da diversi brand. Io sono ancora molto scettico circa questo tipo di soluzioni. Naturalmente Huawei e Honor assicurano che il meccanismo sia stato ampiamente testato e per ora nessuno degli smartphone da noi utilizzati e dotati di questo tipo di tecnologia ha riportato dei problemi. L'idea che lo smartphone possa cadere e rovinare questa componente importante dello smartphone è ciò che continua a preoccuparmi. Una X sul retro blu di Honor 9X. / © AndroidPIT È chiaro che grazie alla fotocamera pop-up è possibile sfruttare al massimo il display e non essendo un amante dei selfie è perfetta! La fotocamera è lì, ma se non la utilizzate, vi ritrovate con uno smartphone senza fotocamera frontale. Considerate che richiedere un po' di tempo per spuntare fuori ed è probabilmente per questo che Honor ha deciso di non offrire il riconoscimento del volto su Honor 9X: nessuno vorrebbe sbloccare uno smartphone a questa velocità.

Android 9 e EMUI 9 Honor 9X gira Android 9 con EMUI 9, un'interfaccia altamente personalizzata . Honor installa alcuni sevizi software superflui, come un altro browser ad esempio. D'altra parte è bello vedere che applicazioni come Facebook o Booking.com non sono disponibili sul nostro dispositivo di prova. Dal lato software non vi sono sorprese, se conoscete l'interfaccia del brand saprete muovervi al suo interno senza problemi. EMUI 10 basato su Android 10 dovrebbe arrivare in futuro. Honor 9X viene fornito con tutti i servizi di Google. / © Scrennshot: AndroidPIT

Il cuore del Huawei P Smart Z Lo smartphone è alimentato dal processore HiSilicon Kirin 710F a otto nuclei con una versione leggermente modificata del Kirin 710 utilizzato in molti modelli Huawei e Honor, come il P30 Lite. Nell'uso quotidiano Honor 9X fa il suo dovere e affianca altri smartphone di fascia media. Non è uno smartphone per chi ama dilettarsi con giochi piuttosto impegnativi, sopratutto per la risoluzione, ma va detto che la maggior parte dei giochi funziona senza intoppi. Alcune delle applicazioni preinstallate sono andate in crush durante il mio test. Honor 9X nei test benchmark Honor 9X Huawei P Smart Z Realme X2 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 890 824 2.356 3D Mark Sling Sling Vulkan 932 1.361 2.221 3D Mark Sling Shot ES 3.0 1.150 840 3.358 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 16.463 16.361 36.312 Geekbench 5 (Singolo / Multi) 322 / 1.348 - 540 / 1.716 PassMark Memory 11.875 11.725 25.511 PassMark Disk 58.355 53.257 61.347

Mini jack a bordo Il suono dell'Honor 9X è soddisfacente durante le chiamate. Durante la visione di video o simili non spicca. Potete trovare degli smartphone con un suono più chiaro e più forte. Vi consiglio di utilizzare le cuffie se utilizzate lo smartphone per ascoltare musica o guardare film e con Honor 9X potrete affidarvi anche a quelle cablate grazie all'uscita dedicata. Jack per cuffie a bordo! / © AndroidPIT

Più fotocamere del P Smart Z Una delle differenze rispetto al Huawei P Smart Z è la fotocamera principale costituita da tre sensori: 48 megapixel, sensore principale, f/1,8, con supporto AI

8 megapixel, super grandangolo, campo visivo di 120 gradi, f/2,4

2 megapixel, informazioni di profondità, f/2,4 La fotocamera non è la stessa del Huawei P Smart Z. / © AndroidPIT La fotocamera frontale offre 16 megapixel (f/2.2.2). Come da tradizione sugli smartphone del brand, è presente l'intelligenza artificiale che può essere attivata con un tap. Come su Honor View 20, anche il sensore principale combina diversi pixel in uno solo. La risoluzione standard delle foto è di 12 megapixel ma è possibile passare manualmente a 48 megapixel. La modalità notturna è quella già nota anche da Honor View 20 e combina insieme i diversi scatti. Avrete bisogno di una mano ferma! Se si ingrandiscono le immagini scattate in notturna tuttavia, i dettagli non sono così nitidi e precisi. La fotocamera Selfie di Honor 9X. / © AndroidPIT Nel complesso, l'Honor 9X offre foto decenti, ma non può competere con i dispositivi di fascia alta come Pixel 4, P30 Pro. Soprattutto in buone condizioni di illuminazione le foto sono soddisfacenti. È un peccato, tuttavia, che vi sia una netta differenza tra la fotocamera principale e quella grandangolare. La prima offre colori abbastanza naturali, ma il grandangolo propone colori troppo saturi. Le funzioni AI permettono di riconoscere la scena inquadrata e di ottimizzare l'immagine. Foto scattate con Honor 9X

Una grande batteria La batteria dell'Honor 9X offre 4000 mAh con caricabatterie da 10 watt. Una più potente tecnologia di ricarica veloce sarebbe stata gradita considerata la capacità della batteria ma dovrete rassegnarvi ad attendere due ore per avere la batteria completamente carica. La batteria offre di media un'autonomia di un giorno e mezzo.

Honor 9X – Specifiche tecniche Dimensioni: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm Peso: 196 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,59 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2340 x 1080 pixel (391 ppi) Fotocamera frontale: 16 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Versione Android: 9 - Pie RAM: 6 GB

4 GB Memoria interna: 128 GB

64 GB Memoria removibile: microSD Chipset: HiSilicon Kirin 710