Huami Amazfit GTS hands-on: più di uno smartwatch economico

In occasione di IFA 2019 Huami ha lanciato il suo nuovo smartwatch: l'Amazfit GTS. Assomiglia molto all'Apple Watch Series 4 e per il prezzo include un pacchetto non indifferenze. Lo abbiamo allacciato al polso: curiosi di sapere cosa offre?

Un design molto familiare

Da lontano è facile scambiare il GTS per un Apple Watch Series 4. L'ispirazione nel design è chiara, ma l'orologio Amazfit non sembra certo arrivare da Apple. Non appena lo si prende in mano, si nota immediatamente quanto sia leggero. L'orologio pesa 24,8 g senza cinturino. Il CEO di Huami ha voluto sottolineare come sia il 17,5% più leggero di Apple Watch Series 4 da 44mm. Lo smartwatch è anche il 12,1% più sottile del suo "rivale".

Huami GTS è più sottile di Apple Watch Series 4. / © AndroidPIT

Nonostante il prezzo accessibile, non sembra così economico Il corpo è realizzato in metallo e polimero, e sembra abbastanza solido. Il retro del quadrante dell'orologio è piuttosto grossolano e sembra più economico, ma non quando si indossa l'orologio. Il cinturino è realizzato in silicone ed è abbastanza comodo.

Il pulsante singolo sul lato giustifica il prezzo ridotto del prodotto. Risulta duro quando viene cliccato e può essere ruotato, anche se non per scorrere i menu. In termini di sensori, il GTS offre accelerometro, giroscopio, geomagnetico, pressione dell'aria, luce ambientale e il BioTracker PPG di Huami per misurare la frequenza cardiaca. C'è anche il GPS integrato, che delizierà i corridori. Si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 ed è impermeabile fino a 5 ATM.