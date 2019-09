Huami: i nuovi migliori smartwatch per lo sort?

In occasione di un evento all'IFA 2019 a Berlino il produttore cinese Huami ha lanciato due nuovi orologi intelligenti. I nuovi Amazfit Stratos 3 e 3 Plus sono gli orologi sportivi più professionali che l'azienda abbia mai realizzato.

Lo Stratos 3 è stato progettato per un'ampia gamma di attività sportive e durante la conferenza stampa, il presidente e amministratore delegato di Huami, Wang Huang, annuncia Stratos 3 come un vero e proprio orologio sportivo professionale. Le specifiche tecniche e le statistiche sono state confrontate con i modelli di punta della Garmin.

Dispone di un display MIP transflettivo che facilita la lettura anche alla luce diretta del sole. All'esterno sono presenti quattro tasti fisici per un facile utilizzo con mani sudate. L'idea è che i comandi touch siano complessi quando ci si muove o si allena. Il display rotondo è in grado di produrre 260.000 colori, secondo il produttore.

L'orologio sportivo dispone anche di una modalità dual-core che raddoppia la durata della batteria da 7 giorni a 14 giorni. Gli utenti possono decidere se utilizzarla o meno e possono regolarla manualmente. La particolarità di questa modalità di risparmio energetico è che è ancora possibile utilizzare funzioni importanti come la misurazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, le notifiche e undici diverse modalità sportive. Utilizza due chip e due sistemi indipendenti. È possibile scegliere tra la modalità smart, ultra o ibrida.

La Stratos 3 si appresta ad affrontare Garmin. / © Huami/Amazfit

Sono supportate diciannove modalità sportive, con attività di resistenza più impegnative come lo sci di fondo, le escursioni e le arrampicate. Il GPS è in grado di seguire continuamente il percorso per 35-70 ore. Un chip consente il posizionamento GPS utilizzando tre modalità/quattro satelliti per una maggiore velocità e precisione.

Huami afferma che si può modificare modalità del GPS a seconda delle proprie esigenze legate a batteria e precisione. In termini di autonomia, Huami promette due settimane con una sola carica e con il display attivo.

Huami sta inoltre lavorando con Firstbeat per fornire ad Amazfit Stratos 3 feature di analisi dell'attività sportiva a livello professionale come i dati VO2Max, gli effetti dell'esercizio, il carico di esercizio e il tempo di recupero. Insieme allo speciale sensore di frequenza cardiaca Bio-Tracker.

La Stratos 3 Plus è la versione più premium. / © Huami/Amazfit

Il cinturino è traspirante e realizzato in silicone nella versione normale Stratos 3 e Fluorubber nella variante Plus.

La versione Plus è semplicemente una versione più premium. I materiali sono stati migliorati, come la lega di titanio al posto dell'acciaio inossidabile e lo schermo in zaffiro con durezza di grado 9 Mohs.

Lo Stratos 3 sarà disponibile i primi di ottobre al prezzo di 199,99 euro. Lo Stratos 3 Plus verrà lanciato un po' più tardi al prezzo di 229,99 euro.