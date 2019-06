Huawei annulla l'uscita di Mate X per "non rovinarsi la reputazione"

Il gigante della tecnologia cinese ha dichiarato la notizia sia alla CNBC che al Wall Street Journal. Dopo aver svolto dei test approfonditi per assicurarsi che il Mate X fosse pronto per i consumatori, Huawei ha deciso di adottare un approccio "più cauto" in seguito all'opportunità mancata del suo diretto concorrente e lo sfortunato Galaxy Fold.

Non vogliamo lanciare sul mercato un prodotto che potrebbe rovinare la nostra reputazione

Tuttavia, sappiamo bene che Huawei non è costretta a subire soltanto i problemi di affidabilità a livello tecnologico, ma anche quelli relativi alla guerra commerciale tra USA e Cina, in cui la stessa società cinese è direttamente coinvolta. Poiché Huawei è stata inserita nella cosiddetta "lista nera", le aziende americane non sono in grado di vendere o concedere in licenza alcuna tecnologia all'impresa cinese.