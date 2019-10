Huawei Band 4 ufficiale: un nuovo e competitivo fitness tracker

Il lancio del nuovo bracciale smart di Huawei era inizialmente atteso insieme all'ufficializzazione della serie Mate 30 nel mese di settembre. Huawei Band 4 non si è però presentato all'evento, ha preferito aspettare e concentrarsi per ora sul mecato asiatico.

Il Huawei Band 4 è dotata di uno schermo tattile da 0,96 pollici. Offre un cardiofrequenzimetro, supporta il Bluetooth 4.2 ed è progettato per rimanere in vita una settimana con una sola carica. Introduce l'USB-A ed integra il cavo di carica direttamente nel bracciale. Huawei Band 4 arriva in diversi colori: rosso, nero e rosa pallido. Tutto per un prezzo di circa 30 euro. Per ora Huawei Band 4 è disponibile in Cina ed in altri paesi del sud est asiatico e potrebbe anche non arrivare in Europa, la competizione con Honor Band 5 e Xiaomi Mi Band 4 non va certo sottovalutata.

I fitness tracker sono diventati dei gadget popolari grazie al loro prezzo ridotto. / AndroidPIT / © AndroidPIT

Huawei Band 4: le specifiche tecniche

Huawei Band 4 è compatibile con tutti gli smartphone che girano Android 4.4 o iOS 9.0 in su. In questo modo viene coperta l'intera gamma di smartphone disponibile sul mercato. Ecco cosa offre il Huawei Band 4:

Display da 0,96 pollici (TFT, 160 x 80 pixel)

USB-A

Batteria 91 mAh

Bluetooth 4.2

Impermeabilità fino a 50 metri

Niente NFC

Il connettore USB-A, che sporge dal tracker quando si rimuove il cinturino, è interessante e consente di risparmiare un cavo di ricarica.

Per la ricarica non è necessario alcun cavo. / Huawei

Disponibilità e prezzo

Huawei Band 4 è per ora disponibile in Thailandia e Indonesia. Sarà disponibile anche in Cina a partire dal 1° novembre. Non è noto al momento se il fitness tracker raggiungerà anche all'Europa. Il prezzo di Huawei Band 4 per il mercato asiatico si aggira tra i 25 e i 30 euro. Vi piacerebbe vederlo in Europa o siete già soddisfatti dalla scelta disponibile sul mercato?