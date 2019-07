Fotocamera sotto il display: anche Huawei ci fa un pensierino

La fotocamera integrata sotto il display potrebbe essere uno dei prossimi trend nel mondo degli smartphone. I produttori cinesi sembrano essere quelli che, per primi, hanno deciso di buttarsi in questa direzione e, tra questi, spunta fuori anche Huawei.

Huawei valuta l'integrazione della fotocamera sotto il display

Il produttore cinese ha presentato, presso il Deutsches Patent und Markenamt, un nuovo brevetto relativo ad un'interfaccia utente per smartphone che riserva un'area alla fotocamera. Questa zona circolare sembra essere relegata ad un modulo che trova spazio sotto lo schermo.

Il brevetto presentato da Huawei mostra come la fotocamera sarebbe posizionata in alto a sinistra, in quella che sarebbe la barra delle notifiche. Un posizionamento differente quindi da quanto considerato da OPPO in occasione del MWC di Shanghai che la colloca al centro.

Huawei valuta il posizionamento della fotocamera anteriore sotto il display, nell'angolo in alto a sinistra. / © Winfuture

L'idea integrare la fotocamera anteriore sotto il display andrebbe incontro all'esigenza di rendere gli schermi privi di cornici ovviando a fotocamere pop-up e notch. Huawei presenterà presto un nuovo smartphone con questo tipo di tecnologia integrata? Non è detto. Trattandosi di un brevetto, non vi è alcuna certezza in tal senso se non quella che il produttore ne stia valutando la possibilità. Ma non è il solo a muoversi in questa direzione.

OPPO e Xiaomi stanno facendo lo stesso per poter offrire degli smartphone dotati di schermi full-screen. Il notch, nelle sue svariate forme, è stata una delle tecnologie adottate per migliorare l'esperienza utente così come l'adozione di fotocamere pop-up. Il prossimo passo potrebbe essere quindi l'integrazione di fotocamere frontali sotto il display.