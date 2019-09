Huawei EMUI 10: 5 novità tutte da provare

Prima di iniziare: EMUI 10 è disponibile in versione beta sul nostro Huawei P30 Pro, anche se il sistema è pronto e sarà presentato in anteprima la prossima settimana. Nella versione finale potrebbero esserci alcune differenze. Durante il nostro test non abbiamo rilevato alcun problema, il sistema funziona perfettamente e senza intoppi. L'aggiornamento a EMUI 10 e Android 10 verrà distribuito sui primi smartphone Huawei nel mese di novembre.

Dark Mode su EMUI 10

Probabilmente la novità più importante di EMUI 10 è la modalità scura a livello di sistema, che è possibile attivare nelle impostazioni del display. Invece di sfondi luminosi, tutto si scurisce. In condizioni di scarsa illuminazione la modalità scura non solo protegge gli occhi, ma da una mano alla batteria sui dispositivi dotati di pannelli OLED.

Questa feature però ha un difetto, non può essere attivata o disattivata ad un orario preciso. È necessario attivarla manualmente dalle impostazioni di sistema. Un aggiornamento tuttavia potrebbe integrare la possibilità di impostarlo. Non è presente un Quick Toggle per le notifiche.

La Dark Mode da una mano alla batteria. / © AndroidPIT

Animazioni fluide su tutti i livelli

Ci sono cose che non si vedono a prima vista, ma che si notano durante l'utilizzo. Le animazioni che Huawei fornisce sul sistema operativo sono fluide. Tutto scorre in modo naturale, senza rallentamenti. Sono stati condotti studi approfonditi a sostegno di ciò.

La maggior parte delle animazioni hanno una durata compresa tra i 300 e i 400 ms, perché un ritmo inferiore sarebbe stato percepito come troppo lento e, al contrario, uno superiore sarebbe risultato innaturalmente veloce. Premendo su un'icona, il sistema imita otticamente un tasto reale. Nell'utilizzo queste accortezze si percepiscono e rendono l'esperienza davvero naturale.

Tutto è più chiaro

Più evidente è la maggiore chiarezza, che può essere osservata soprattutto nelle applicazioni di Huawei. I singoli elementi trovano un po' più spazio, molti simboli sono stati discretamente modernizzati ed il tutto è stato reso più attraente.

Questo significa anche che nel pannello di controllo, ad esempio, meno elementi vengono forniti in una schermata e occorre scorrere un po' di più. Nella pratica però non costituisce un problema.

EMUI 10 risulta più chiara. / © AndroidPIT

Accoppiamento smartphone e PC

Già con EMUI 9 si può collegare uno smartphone Huawei con uno dei portatili Windows del produttore cinese per scambiare dati tra i due dispositivi. Questa funzione è ben strutturata con EMUI 10. Non solo è possibile controllare completamente lo smartphone dal PC in una finestra di Windows, ma è anche possibile scambiare file e contenuti comodamente tra i due dispositivi tramite drag and drop o copy paste.

Se si riproduce un video sul proprio smartphone, è possibile riprodurlo sullo schermo del PC e sugli altoparlanti del laptop. Perché tutto questo funzioni, è necessario disporre di un recente smartphone Huawei e di un nuovo Huawei MateBook.

Always-on display cambia colore

EMUI 10 offre nuovi modi per personalizzare il display Always-on, sempre che si disponga di uno smartphone con Kirin 990. Su Mate 30 Pro quindi questa feature non mostra sulla schermata solo il testo bianco e alcuni simboli in standby, ma consente di cambiare il colore del display, sia manualmente che automaticamente. Non chiedetemi però perché sia possibile solo con il Kirin 990...

Il nuovo Huawei P30 Pro viene fornito direttamente con EMUI 10. / © AndroidPIT

Curiosi di provare EMUI 10 sul vostro smartphone Huawei?