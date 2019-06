Huawei EMUI 9.1: ecco smartphone compatibili e tabella di marcia

In questi tempi bui per Huawei, il marchio sta cercando di rimanere positivo e fiducioso sul suo futuro. Al fine di rassicurare gli utenti, il produttore cinese sta aumentando gli annunci riguardo aggiornamenti software e di sicurezza per i suoi utenti. Gli annunci relativi all'EMUI 9.1, l'ultima versione dell'interfaccia utente Huawei e Honor, non sono quindi sorprendenti.

In un precedente comunicato stampa di due mesi fa, Huawei ha confermato una lunga lista di smartphone (49 dispositivi in totale) che riceveranno la versione 9.1 della EMUI. Ora è stato pubblicato il primo calendario di aggiornamento per una ventina di dispositivi. L'arrivo dell'EMUI 9.1 inizierà il 27 giugno, ecco il calendario completo:

Giugno 2019

Luglio 2019

Agosto 2019

L'EMUI 9.1 dovrebbe arrivare su circa 20 smartphone Huawei a partire dal 27 giugno. / Huawei

A settembre, Huawei potrebbe pubblicare un secondo calendario comprendente altri smartphone. Per quanto riguarda Android Q, il produttore ha promesso pochi giorni fa che i loro utenti sono la loro prima priorità e che gli smartphone e i tablet Huawei continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e nuove versioni di Android come di consueto. Gli smartphone più popolari del momento, come quelli della serie P30, avranno accesso ad Android Q.

Il vostro smartphone Huawei è nella lista?