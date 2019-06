Huawei fa marcia indietro: impossibile sorpassare Samsung

Chi avrebbe potuto immaginare un simile scenario solo pochi mesi fa? Eppure, questa è la triste realtà. La decisione del governo americano ha fatto precipitare Huawei in una grave crisi, tanto che il produttore cinese è stato costretto a rivedere completamente i suoi piani futuri e non potrà più diventare il numero uno al mondo nel mercato della telefonia mobile. Samsung continua saldamente a rimanere sul gradino più alto.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pechino lo scorso gennaio, Richard Yu, CEO della divisione mobile di Huawei, ha dichiarato con coraggio: "Anche senza il mercato statunitense, saremo i primi al mondo. Questo è il nostro anno. Al più tardi, ci riusciremo l'anno successivo!". Qualche mese dopo, la situazione è completamente cambiata, per non dire precipitata.

Shao Yang, Head of Strategy di Huawei Group, ha tenuto un discorso al CES Asia di Shanghai: "Saremmo diventati i più importanti al mondo nel quarto trimestre (di quest'anno), ma ora crediamo che questo processo potrebbe richiedere più tempo". Mentre Huawei vende attualmente tra i 500000 e i 600000 smartphone al giorno, secondo il dirigente questa cifra non è sufficiente a far preoccupare Samsung.

A causa delle sanzioni statunitensi, Honor 20 Pro potrebbe non raggiungere mai il continente europeo. / © AndroidPIT

Huawei dovrà quindi aspettare più a lungo per diventare il numero uno al mondo. Se la situazione tra Stati Uniti e Cina dovesse persistere, Huawei potrebbe non diventarlo mai. Infatti, secondo diversi analisti, a causa delle sanzioni americane, le vendite di smartphone a marchio Huawei potrebbero diminuire persino di un quarto. Peggio ancora, anche la sua sopravvivenza nei mercati occidentali è in pericolo, a meno che non vengano rapidamente offerti smartphone con un sistema operativo alternativo in grado di competere con Android, cosa assai improbabile.

Pensate anche voi che l'ambizione di diventare il numero uno al mondo è andata in fumo?