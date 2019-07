Huawei intravede una ripresa, Apple lamenta pesanti perdite

Vincitore della settimana: Huawei

La vicenda Huawei non è ancora finita, ma per la divisione smartphone del produttore cinese non è ancora detta l'ultima parola. Dopo il sorprendente divieto del governo americano, diversi partner commerciali hanno trovato alcune scappatoie che gli permettono di riprendere i rapporti con Huawei. Oltre a questo, in settimana sono anche arrivate le scuse di FedEx. Il noto servizio di logistica si era infatti rifiutato di spedire in America un Huawei P30 Pro.

È ancora troppo presto per dire che tornerà tutto come prima, ma ci sono chiari segnali di speranza, soprattutto in vista del G20 in cui Stati Uniti e Cina potranno finalmente discutere.