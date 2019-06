Huawei: la ricerca di app per il proprio Store continua

Huawei sta attualmente inviando delle email agli sviluppatori che offrono applicazioni nel Play Store di Google. Questo è stato riportato da XDA Developers, i colleghi hanno ricevuto una delle mail da uno sviluppatore. Il produttore invita i programmatori a offrire le loro applicazioni anche nella AppGallery preinstallata sugli smartphone Huawei.

Si dice anche che Huawei abbia venduto oltre 350 milioni di smartphone negli ultimi due anni, la metà dei quali nel mondo occidentale. AppGallery ha 270 milioni di utenti attivi al mese. Huawei offre agli sviluppatori "pieno supporto" nel rilasciare le proprie app, anche se non si sa ancora in cosa consista questo supporto.

Subject: [OFFICIAL] Invitation to join Huawei AppGallery

Cher XXX team,

In the last 2 years, Huawei shipped over 350M phones, about half of them in western markets.

All Huawei phones have our official AppStore “AppGallery” preloaded globally, with 270 million monthly active users.

We realized that your great Android App XXX is not yet published in our AppGallery.

In order to guarantee a smooth usage of your App for our users, Huawei is committed to provide you with full support, to help you publish your App into AppGallery.

We would therefore like to invite you to join our 560k developers community for free, in our Huawei Developer portal.