Android 10 arriva su Huawei Mate 20 Pro

Le novità in arrivo con l'aggiornamento

Come verificare se avete ricevuto l'aggiornamento

Huawei Mate 20 Pro: aggiornamenti software Android 9.0 Pie Android 10 Huawei Mate 20 Pro Sì (fabbrica) Sì (rilascio iniziato)

EMUI 10 in arrivo su Mate 20 Pro

L'aggiornamento attualmente distribuito da Huawei pesa 4,42 GB e introduce la versione 10.0.0.0.136 comprendente le patch di sicurezza del mese di settembre. Introduce inoltre alcune feature prese in prestito da Android 10, come la modalità dark. Si tratta di una grande notizia per i possessori di Mate 20 Pro. Huawei mantiene la promessa fatta ad IFA 2019 e sta fornendo il supporto software per i suoi prodotti già sul mercato.

EMUI 10 su P30 Pro! / © AndroidPIT

Come verificare la presenza di un nuovo aggiornamento?

Sono disponibili diverse opzioni per aggiornare il dispositivo. Potete semplicemente aspettare che il produttore lo rilasci via OTA o installarlo manualmente. Come potete immaginare, l'installazione manuale può essere piuttosto complicata per i principianti: è necessario utilizzare un file immagine (di solito fornito dal produttore) e installarlo seguendo dei passaggi precisi.

Per verificare la presenza di un nuovo aggiornamento software sul vostro Huawei Mate 20 Pro:

Accedete alle impostazioni

Cliccate su Sistema>Aggiornamento software

Selezionate Verifica aggiornamenti e attendente qualche secondo

Se un nuovo aggiornamento è presente, procedete con l'installazione.

Verificate subito se il vostro Mate 20 Pro ha ricevuto l'aggiornamento. / AndroidPIT

Cosa ne pensate della politica di aggiornamento di Huawei?