Huawei torna all'attacco: Mate 30 verrà annunciato il 19 settembre

Con un post su Twitter il drago cinese annuncia che la serie Mate 30, di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane, verrà presentata a Monaco di Baviera il 19 settembre. Il ban imposto dagli Stati Uniti aveva fatto ipotizzare un posticipo del lancio di Mate 30 Pro ma il nuovo flagship cinese non vuole farsi attendere. Il 19 settembre si mostrerà alla stampa internazionale, con o senza applicazioni e servizi Google.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC



— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 September 2019

Al momento infatti non ci è dato sapere come e se la questione verrà risolta, chiaro è che se il governo Trump non farà un passo indietro, la serie Mate 30 in Europa non sarà subito tangibile. Sarà probabilmente distribuita in Cina e solo dopo nel mercato internazionale con HarmonyOS. Huawei ha già specificato che il nuovo sistema operativo non è stato pensato per sostituire Android ma, qualora fosse necessario, potrebbe farsi avanti come alternativa.

Il nuovo flagship Huawei punterà ancora una volta sul comparto fotografico che, come suggerito anche dall'ultimo tweet, verrà raccolto in un modulo circolare e non squadrato come su Huawei Mate 20 Pro. "Rethink possibilities", ovvero ripensare alle possibilità, un moto che suggerisce la presenza di nuove feature legate alla fotocamera e che non vediamo l'ora di scoprire.

Ricordiamo inoltre che il Mate 30 Pro verrà animato dal nuovo processore Kirin 990, atteso il 6 settembre in occasione di IFA, che dovrebbe offrire prestazioni ottimizzate rispetto al Kirin 980 oltre ad integrare un modulo 5G separato che dovrebbe consentire una connessione diretta alla rete 5G appunto.

Preparatevi quindi perché tra 18 giorno la serie Mate 30 verrà finalmente svelata!