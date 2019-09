Huawei Mate 30 Pro: il video lascia poco spazio all'immaginazione

Huawei Mate 30 Pro è sempre più vicino al lancio e continua ad occupare le pagine delle testate online. OnLeaks ha infatti pubblicato in collaborazione con i colleghi di Pricebaba una serie di render e un video realizzati utilizzando le informazioni sul dispositivo trapelate fino ad ora.

As I told you earlier, I didn't want to share this one but because of high popular demand... #HuaweiMate30Pro 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over at @Pricebaba -> https://t.co/nGAvyiS4M2 pic.twitter.com/TB3cUO8wbC