Huawei Mate 30 vs Mate 30 Pro vs RS Porsche Design: quali sono le differenze?

Come ci aspettavamo la serie Mate 30 offre tre modelli anche se il produttore non ha ancora chiarito i dettagli sulla loro commercializzazione nei diversi mercati europei. I prezzi però sono noti ed è probabile che il produttore si stia prendendo il tempo per rassicurare i rivenditori e gli utenti per quanto riguarda i servizi Google non pre-installati.

Huawei Mate 30 vs Mate 30 Pro vs RS Porsche Design

I tre modelli sono molto simili ma non identici. Esteticamente Mate 30 e Mate 30 Pro si distinguono nella parte anteriore per le dimensioni di display e notch. La tacca del Mate 30 Pro è più importante perché ospita un numero maggiore di sensori necessari ad offrire il riconoscimento del volto 3D.

Mate 30 Pro offre un display Horizon, Mate 30 no. / AndroidPIT

Lo schermo è anche più piccolo con un pannello OLED curvo da 6,53 pollici e una risoluzione di 2400x1176 pixel. Il Mate 30 monta un display OLED leggermente più grande di 6,62 pollici con risoluzione di 1080x2340 pixel. Su Mate 30 manco le curve caratteristiche del nuovo Horizon display offerto dalla versione Pro.

Ciò comporta un'altra differenza: Mate 30 Pro non offre un tasto fisico per il regolatore di volume, Mate 30 sì, accanto al tasto di accensione posizionato a destra. Sul retro Mate 30 e Mate 30 Pro sono invece uguali: a fare da padrone in entrambi i casi è il modulo circolare della fotocamera.

Notch più piccolo su Mate 30. / AndroidPIT

Anche le differenze tra Mate 30 Pro e Mate 30 Pro RS Porsche Design saltano subito all'occhio. Il retro della variante Porsche Design combina l'utilizzo di due materiali: a destra e a sinistra troviamo la pelle, al centro il vetro. Il logo Porsche marca poi in bella vista il suo DNA.

I modelli Mate 30 e Mate 30 Pro offrono un modulo fotografico circolare. / AndroidPIT

Specifiche tecniche a confronto

Per il resto, le differenze risiedono nelle specifiche tecniche e nel prezzo. Abbiamo raccolto i dati tecnici dei diversi modelli nella tabella sottostante:

Serie Huawei Mate 30: tutte le differenze Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 RS Porsche Design Dimensioni 160,8 x 76,1 x 8,4 mm 196 g 158,1 x 73,1 x 8,8,8 mm 198 g - Schermo AMOLED

1080 x 2340 pixel

6,62 pollici (piatto) AMOLED

2400 x 1176 pixel

6,53 pollici (curvo), rapporto di aspetto 18,4:9 AMOLED

2400 x 1176 pixel

6,53 pollici (curvo) Fotocamera posteriore 16MP sensore ultra-grandangolare 17mm f/2.2.2 40MP sensore grandangolare 27 mm f/1,8 8MP teleobiettivo 80 mm f/2,4 autofocus laser 40MP Cine Camera ultra-grandangolare 18mm f/1.8 40MP, SuperSensing 27mm, f/1,6, OIS 8MP teleobiettivo 80 mm f/2,4 OIS sensore di profondità 3D 40MP Cine Camera ultra-grandangolare 18mm f/1.8 40MP, SuperSensing 27mm, f/1,6, OIS 8MP teleobiettivo 80 mm f/2,4 OIS sensore di profondità 3D Fotocamera anteriore 24 MP 32 MP 32 MP Processore Kirin 990 Kirin 990 Kirin 990 Memoria interna e RAM 8 GB + 128 GB microSD fino a 256 GB 8 GB + 256 GB microSD fino a 256 GB 12 GB + 512 GB microSD fino a 256 GB Batteria 4200 mAh 4500 mAh 4500 mAh Carica Carica rapida 40W Carica rapida senza fili 27W Carica rapida 40W Carica rapida senza fili 27W Carica rapida 40W Carica rapida senza fili 27W OS EMUI 10 (basato su Android 10) senza applicazioni Google EMUI 10 (basato su Android 10) senza applicazioni Google EMUI 10 (basato su Android 10) senza applicazioni Google Reti fino a 7CA, LTE Cat. 20 fino a 7CA, LTE Cat. 20 (è disponibile anche una versione 5G) fino a 7CA, LTE Cat. 20 Metodi di sblocco lettore di impronte digitali sotto lo schermo, riconoscimento facciale 2D lettore di impronte digitali sotto lo schermo, riconoscimento facciale 3D lettore di impronte digitali sotto lo schermo, riconoscimento facciale 3D Colori Space Silver, Cosmic Purple, Black, Emerald Green + 2 "Vegan Leather" Orange et Forest Green Space Silver, Cosmic Purple, Black, Emerald Green + 2 "Vegan Leather" Orange et Forest Green Rosso e nero Prezz0 789 euro 1099 euro

1199 euro per la versione 5G 2095 euro Arrivo sul mercato data non conosciuta data non conosciuta data non conosciuta

Cosa ne pensate della nuova serie Huawei Mate 30?