Huawei P20 Pro vs Samsung Galaxy S9+: chi è invecchiato meglio?

Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9+ sono sugli scaffali dei negozi da oltre un anno, ma sono ancora alcuni tra i migliori smartphone in circolazione. Entrambi hanno molto da offrire, ma si rivolgono ad una clientela completamente diversa. Abbiamo dunque pensato di confrontarli ancora una volta per vedere chi dei due è invecchiato meglio. Ecco il risultato!

Samsung è partita in vantaggio presentando il suo Galaxy S9+ in occasione del MWC 2018 , mentre Huawei ha potuto rispondere soltanto un mese dopo, annunciando P20 Pro a fine marzo ad un evento dedicato a Parigi. Il lancio sul mercato di entrambi gli smartphone ha richiesto circa sei settimane, il che ha visto Samsung in vantaggio anche dal punto di vista delle vendite.

Design, materiali e costruzione

Naturalmente, l'aspetto estetico è un aspetto molto importante da valutare, seppur soggettivo. Entrambi gli smartphone sono disponibili in colori abbastanza vivaci, ma il luccicante Twilight e la sua cornice lucida, rendono Huawei P20 Pro uno smartphone che si distingue maggiormente dal design più estroverso di Samsung. Il Galaxy S9+ appare visivamente semplice ed elegante, ma anche molto familiare dato che è praticamente lo stesso dell'S8. Il radicale sconvolgimento che Huawei propone ogni anno non è all'ordine del giorno in casa Samsung.

Se non gradite il notch nel display, allora la vostra scelta cadrà sicuramente sul produttore sudcoreano. Il Galaxy S9+ è anche in grado di offrire una risoluzione più elevata e un pannello leggermente migliore. Huawei gestisce invece una risoluzione FHD+ invece che WQHD, ma sfrutta anch'essa la tecnologia OLED.

Galaxy S9+ mostra un design già visto l'anno prima su S8 e S8+. / © AndroidPIT

Confronto fotocamere e specifiche tecniche

Le maggiori differenze tra i due smartphone, a parte il software, è proprio la fotocamera posteriore. Samsung prende spunto dalla fotocamera già vista su Galaxy Note 8, compreso il teleobiettivo 2x, ma su Galaxy S9+ implementa un'apertura variabile al sensore principale da 12MP per scattare foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Huawei, invece, con Leica sempre dalla sua parte, ha sviluppato una tripla fotocamera dotata di zoom 5x e sensore principale da 40 megapixel. Viene anche offerta una modalità notturna in grado di offrire immagini spettacolari, nonché numerose funzioni supportate dall'AI.

Il vincitore del confronto fotografico è Huawei P20 Pro. / © AndroidPIT

${dispositivo: huawei/1145~vs~vs~samsung/1129}

Anche se Samsung si trova ancora oggi in svantaggio dal punto di vista fotografico, Galaxy S9+ è in grado di offrire prestazioni migliori. L'Exynos 9810 presente all'interno dello smartphone Galaxy è un passo avanti rispetto all'Hisilicon Kirin 970 che muove il P20 Pro, sia in termini di prestazioni grafiche che di calcolo. Chi passa molto tempo a giocare con lo smartphone sarà dunque molto più soddisfatto dalla soluzione di Samsung, soprattutto perché il P20 Pro tende a scaldare molto.

Dal punto di vista dell'uso quotidiano, invece, le performance di entrambi i modelli sono praticamente le stesse. Per quanto riguarda la memoria interna, Huawei offre fino a 128GB di storage non espandibile, mentre Samsung arriva fino a 256GB più la possibilità di espansione tramite microSD.

Galaxy S9+ eccelle nelle prestazioni grafiche e videoludiche. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Software: dove Samsung offre dei vantaggi

Huawei P20 Pro è arrivato sul mercato in netto vantaggio grazie al suo software più aggiornato: questo dispositivo offriva infatti Android 8.1 Oreo già nel momento in cui veniva rimosso per la prima volta dalla confezione di vendita. Samsung è invece rimasta un po' indietro a quei tempi. Ad oggi, invece, entrambi fanno girare Android 9 Pie e vengono aggiornati regolarmente tramite le patch mensili di sicurezza.

A parte questo, l'interfaccia del produttore sudcoreano appare più matura, moderna e versatile della EMUI di Huawei, soprattutto dopo l'aggiornamento alla nuova One UI. Sia il Galaxy S9+ che Huawei P20 Pro possono essere utilizzati come sostituti (quasi) del PC quando vengono collegati ad un monitor tramite i rispettivi accessori. È infatti necessario un semplice cavo USB-C/HDMI, poiché la Samsung DeX non è più necessaria dopo l'ultimo aggiornamento ricevuto da Galaxy S9+.

La One UI ha sicuramente portato in vantaggio Samsung sul lato software. / © AndroidPIT

P20 Pro o Galaxy S9+? Dipende anche dal budget

Huawei P20 Pro è ora disponibile all'acquisto per poco meno di 600 euro, ma il prezzo offre una forte tendenza al ribasso, soprattutto in considerazione dei problemi che Huawei deve necessariamente affrontare in questi ultimi tempi. Tuttavia, questi riguardano solo in misura limitata gli smartphone esistenti, motivo per cui il P20 Pro può ancora tranquillamente far parte del vostro carrello della spesa senza troppi problemi. Il grande punto interrogativo riguarda però il futuro aggiornamento ad Android Q.

Il Galaxy S9+ è attualmente disponibile per poco più di 500 euro e risulta quindi lo smartphone più economico. Il dispositivo di Samsung ha subito un rapido calo di prezzo fin dall'inizio, ma oggi ha raggiunto un livello piuttosto stabile.

Huawei accattivante, Samsung vantaggiosa

Entrambi gli smartphone si mostrano davvero bene sul lato estetico, sono incredibilmente veloci e scattano ottime. Alla fine, Huawei P20 Pro ha dalla sua una batteria più longeva, un design più moderno e una fotocamera più versatile. Samsung Galaxy S9+, da parte sua, può essere acquistato ad un prezzo più vantaggioso, è più potente e mostra un software più moderno e intuitivo, senza contare il fatto che riceverà sicuramente Android Q in futuro.