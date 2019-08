Huawei: niente smartphone con Harmony OS (uno smartwatch?)

Per ora Huawei non ha intenzione di rilasciare uno smartphone con il nuovo sistema operativo Harmony OS. Nel frattempo però un altro prodotto è in fase di progettazione.

Huawei vuole continuare a fare affidamento su un unico ecosistema affidandosi ad Android e ad altri software Google. Questo è quanto dichiarato dal vicepresidente di Huawei Vincent Yang in una conferenza stampa a New York, secondo quanto riportato da Cnet. Il nuovo sistema operativo Harmony OS va considerato come un piano B.

Harmony OS potrebbe essere utilizzato se il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina dovesse intensificarsi. In questo caso, Huawei potrebbe teoricamente perdere l'accesso alla versione Google di Android con tutti i servizi. Tutto ciò non si è però ancora verificato. Huawei ha appena ottenuto altri 90 giorni per trovare un compromesso con la Casa Bianca.

Il successore del Mate 20, il Mate 30, arriverà con Android. / © AndroidPIT

Secondo Cnet, Yang ha parlato di un nuovo flagship, probabilmente il Hauwei Mate 30 dicendo che he sarebbe stato rilasciato con Android. Harmony OS dovrebbe girare su smartphone solo se necessario. Ma sarebbe una soluzione d'emergenza. Attualmente è improbabile che Huawei offra effettivamente uno smartphone con Harmony OS. Ma non si sa mai, dice Yang.

Il manager di Huawei ha dichiarato all'evento che potrebbe invece arrivare uno smartwatch con Harmony OS. Il software è probabilmente destinato a funzionare su una varietà di dispositivi IoT e Smart TV.

Nessuna sorpresa

Huawei ha presentato ufficialmente Harmony OS circa una settimana fa. Anche se il produttore ha già menzionato alcuni dettagli tecnici, non tutto è stato svelato. Sembra che il sistema sarà basato su un microkernel in futuro. Attualmente un kernel Linux è ancora in uso, come con Android. Anche le applicazioni Android dovrebbero essere eseguite sul sistema. Secondo Huawei, Harmony OS rimarrà compatibile con Android in futuro. Come si presenta esattamente questo livello di compatibilità, tuttavia, non è noto.

Che Huawei attualmente non abbia in programma uno smartphone con Harmony OS non sorprende. Anche se le applicazioni Android sono in esecuzione sul sistema, manca il Google Play Store per installare facilmente queste applicazioni. Le possibilità che uno smartphone con un tale sistema si venda al di fuori della Cina sono piuttosto scarse.