I clienti Huawei si trovano ad un bivio. E ora che si fa?

Donald Trump ha più o meno vietato alle aziende statunitensi di fare affari con Huawei. Google è stata la prima a reagire interrompendo il supporto al sistema operativo Android, seguita da Microsoft, ARM e molti altri (ex) partner commerciali. Le sanzioni non riguardano le attrezzature già consegnate e vendute, ma la notizia ha già danneggiato brutalmente la reputazione del produttore cinese.

Tempi duri per chi intende acquistare uno smartphone Huawei. / © AndroidPIT

La diretta conseguenza è il fatto che nessuno intende più acquistare uno smartphone Huawei. Secondo un'indagine di mercato tedesca redatta all'inizio di maggio, Huawei era ancora presente tra le statistiche di vendita più alte. Non è però possibile dire la stessa cosa guardando i dati alla fine del mese di maggio, dove il calo del 12% si è subito fatto sentire. All'interno di MediaMarkt e Saturn, due dei maggiori rivenditori di elettronica in Europa, le vendite di smartphone Huawei sono diminuite del 50%, mentre le vendite di dispositivi Honor del 40%. Anche gli operatori di rete affermano che i clienti aziendali, che spesso acquistano smartphone in grandi quantità, stanno passando ad altri marchi.

Niente Android Q, niente vendita

Il problema per cui non si desidera più acquistare uno smartphone Huawei non sono le applicazioni, che come tutti sanno continueranno a funzionare, ma probabilmente le patch di sicurezza che il produttore non potrà più distribuire. Se voleste comprare oggi stesso un nuovo smartphone Android, non vorreste mai spendere i vostri soldi per un dispositivo che non verrà mai aggiornato. Questo è esattamente ciò che i consumatori si trovano ad affrontare. L'hardware potrà anche essere il migliore al mondo, ma senza supporto software vale solo la metà di ciò che il produttore può offrire.