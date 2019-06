I veicoli autonomi senza conducente possono circolare in Florida

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha appena emanato una legge che permetterà ai veicoli autonomi di circolare in tutto lo stato senza conducente. La nuova misura, che entrerà in vigore dal 1° luglio, istituisce un nuovo quadro giuridico per questo tipo di tecnologia.

Finché i veicoli autonomi soddisfano i nuovi requisiti di sicurezza previsti dalla legge, i produttori e le aziende tecnologiche potranno testare i loro prodotti sulle autostrade della Florida. DeSantis vuole attirare i grandi nomi della tecnologia, nominando la Florida "lo stato più amichevole per i veicoli autonomi dell'intero paese", secondo le sue stesse parole.

Le auto senza conducente potranno circolare sulle autostrade della Florida a partire dal 1 luglio. / © Shutterstock

In caso di veicoli autonomi con conducente, ogni prototipo dovrà essere in grado di emettere allarmi visivi e acustici in caso di rilevamento di guasti in uno qualsiasi dei suoi sistemi centrali. Se i problemi dovessero verificarsi in assenza di conducente, il veicolo deve essere in grado di fermarsi in sicurezza (ad esempio, allontanandosi lentamente dal ciglio della strada e attivare le luci di emergenza, dunque senza frenare all'improvviso).

La nuova legge esonera inoltre le persone all'interno di veicoli autonomi dall'utilizzo di dispositivi wireless o la visualizzazione di contenuti multimediali mentre sono seduti al volante.

La legge DeSantis stabilisce chiaramente che ogni azienda dovrà ritenersi responsabile in caso di incidenti. Non sarà più possibile biasimare alcun autista distratto