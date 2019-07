Il 2020 sarà l'anno delle fotocamere da 108MP e zoom ottico 10x

Il 2019 ha offerto particolari innovazioni in campo fotografico che hanno portato a livelli di zoom che prima pensavamo impossibili su uno smartphone. Basti pensare a Huawei P30 Pro e la sua fotocamera con sensore principale da 40MP capace di raggiungere un zoom digitale fino a 50x, oppure il Reno 10x Zoom di OPPO che arriva fino a 60x.

Naturalmente, si parla sempre di zoom digitale, possibile grazie ai sempre più sviluppati algoritmi basati su intelligenza artificiale che utilizzano le informazioni estratte dal teleobiettivo e aggiungono dettagli all'immagine "croppata" per creare un convincente effetto zoom, il cosiddetto zoom ibrido.

Tuttavia, se pensavate che ci saremmo fermati a questo, la risposta è no: secondo Ice Universe, nel 2020 arriveranno i primi sensori da 108MP capaci di raggiungere uno zoom ottico 10x. Il leakster non menziona un marchio specifico, ma è probabile che il primo della lista possa essere Huawei. Dopotutto il marchio cinese rivoluziona il concetto di fotografia per smartphone già da diversi anni, quindi è facile pensare a quest'ultimo.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe