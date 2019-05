Il disastro Huawei: una settimana senza vincitori

Google ha iniziato terminando la sua collaborazione con Huawei come conseguenza dell'ordinanza di emergenza firmata da Donald Trump. Il gigante della telefonia mobile non è più autorizzato ad utilizzare i servizi Google o a fornire aggiornamenti e con ogni nuova news la situazione per Huawei è peggiorata. Sempre più aziende si sono allontanate dal produttore: ARM non fornisce più chip, Panasonic non fornisce più componenti, Microsoft non fornisce più licenze Windows e anche le schede MicroSD non possono più essere utilizzate da Huawei se la situazione non cambia.

Naturalmente, anche i clienti soffrono di questa guerra a colpi di ban e dazi. Gli smartphone Huawei e Honor già presenti sul mercato riceveranno ancora aggiornamenti di sicurezza e potranno continuare ad utilizzare i servizi di Google ma non potranno ricevere Android Q. Per i nuovi modelli come il Mate X, il Mate 20 X o l'Honor 20 Pro il futuro è incerto. Android funziona anche senza Google ma questa è un'opzione teorica. Se il blocco persiste, Huawei, il secondo produttore di smartphone più grande del mondo, alla fine scomparirà o si ridurrà drasticamente e con esso la scelta per gli utenti.