Il misterioso sensore di Pixel 4 XL: di cosa si tratta?

No, non abbiamo alzato il gomito! Stiamo parlando della lunetta piuttosto pronunciata che è possibile scorgere sul lato superiore destro del Pixel 4 XL. Alcuni ipotizzano che si tratti del Soli Radar e che quest'area sarà completamente invisibile.

Ricordate Project Soli? Big G lo ha annunciato durante il Google I/O del 2015 e si tratta di un'iniziativa basata su hardware radar che consente il controllo di un dispositivo tramite il movimento delle mani senza dover toccare lo schermo. Una sorta di air gesture in stile LG G8 ThinQ, ma potenziate da un sensore dedicato allo scopo e che non utilizza la semplice fotocamera frontale.

Oltretutto, il gigante di Mountain View ha ricevuto l'approvazione da parte dell'FCC per l'utilizzo dei sensori di movimento radar proprio lo scorso gennaio.

Just a look at that mysterious hollow on top right inside of #Pixel4XL front panel.

Knowing it's pretty deep nd seems to be no glass transparency, it's likely there to accommodate Soli Radar components IMO.

Again, JUST AN ASSUMPTION based on that hollow location, size nd shape 😉 pic.twitter.com/2PzpdnToIn